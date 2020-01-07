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  4. Hobi olarak başladığı keten dokumayı ticarete dönüştürdü

Hobi olarak başladığı keten dokumayı ticarete dönüştürdü

SİNOP HABERLERİ  | 07.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Sinop’ta bir kadın hobi olarak başladığı unutulmaya yüz tutmuş geleneksel keten dokumayı ticarete dönüştürdü.57 yaşındaki Belgin Köklü, unutulmaya yüz tutmuş keten dokumayı yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Sinop’ta bir kadın hobi olarak başladığı unutulmaya yüz tutmuş geleneksel keten dokumayı ticarete dönüştürdü.
57 yaşındaki Belgin Köklü, unutulmaya yüz tutmuş keten dokumayı yeniden canlandırmaya çalışıyor. 13 senedir keten dokuma işiyle uğraştığını belirten Köklü, "13 yıl önce keten kursuna gitmiştim. O kursta keten dokumayı işlemeyi öğrendim. Fakat o kurstan önce de çocukluğumdan beri bildiğim bir sanattır. Bizim köylerimizde keten ekilip ip haline getirilirdi. Keten tezgahlarının yanında büyüdüm sayılır. Daha sonra bu meslek kaybolmuştu. Ama biz bunu yeniden canlandırdık ve bu işi zevkle yapıyorum. Çünkü bu iş çok zor bir iş. Ortalama fiyatlarımız ise 100-150 TL civarında" dedi.

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Anka Eczanesi
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