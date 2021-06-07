Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de üçüncü gün maçları sona erdi.
Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katılımıyla önceki gün başlayan ve 11 Haziran'a kadar sürecek ligin üçüncü gününde Nizip Belediyesi'ni 2-1 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, 9 puan ve 12 averajla liderliğini sürdürdü. Aynı puandaki Nizip Zeugma ise 11 averajla ikinci sırada yer aldı.
Ligin üçüncü gününde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Nizip Zeugma-Osmaniye Hokey: 8-1
Gaziantep Polisgücü-Nizip Belediyesi: 2-1
Adana Hokey-Plaza Hotel Peyas: 7-4
Selçuklu Belediyespor-Alanya Yıldızlar Hokey: 2-1
Organizasyon, yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek.
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