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Hol Platform Üyeleri Öğretmen ve Öğrencilerin Gönüllerini Fethetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.10.2020 10:13 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olanlar tarafından oluşturulan Hol Platform tarafından Bünyan ilçesi Karakaya İlkokulunun yenilenen sınıfı, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin kurdeleyi kesmesi ile hizmete girdi.Hol Platform üyesi genç mimarların, işçi gibi çalıştığı ve uzun süren emeklerinin ardından yepyeni bir görünümü kavuşan Karakaya İlkokulu etkinlik sınıfı ve kütüphane hizmete girdi.

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olanlar tarafından oluşturulan Hol Platform tarafından Bünyan ilçesi Karakaya İlkokulunun yenilenen sınıfı, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin kurdeleyi kesmesi ile hizmete girdi.
Hol Platform üyesi genç mimarların, işçi gibi çalıştığı ve uzun süren emeklerinin ardından yepyeni bir görünümü kavuşan Karakaya İlkokulu etkinlik sınıfı ve kütüphane hizmete girdi. Yeniden dizayn edilen etkinlik sınıfı ve kütüphanenin kurdelesini kesen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olan arkadaşlarımız geçtiğimiz yıl öğrenci olarak başladıkları projeyi bu yıl mezun olduktan sonra Hol Platform olarak devam ettirmişler. Hem kendilerini geliştirmek hem eğitime destek vermek için bizim okullarımızda özellikle köy okullarımızın bir mekanını geliştirerek, tadilat ve tadilatını yeni bir tasarımla geliştirerek öğrencilerimizin kullanabileceği bir alan haline getiriyorlar" dedi.
Ekinci, "Gençlerimizin heyecanlarını ben gördükçe mutlu oluyorum. Yaptıkları işe sahip çıktıkları için de mutlu oluyorum. Ülkemizin en büyük problemlerinden biri okuduktan sonra kendi alanında çalışmamak. Arkadaşlarımız kendi alanlarına sahip çıkıyorlar. Burada çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra yine birlikte çalışırız. Okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.
Hol Platform üyesi Beyza Binay ise, “Hol Platform köy okullarında atıl olan sınıfları güzelleştirme, yeni mekanlar tasarlamaya odaklanmış sosyal sorumluluk projelerine gönül vermiş topluluktur. Bünyan ilçesine bağlı Karakaya mahallesindeki okulun kütüphane ve etkinlik sınıfını düzenledik. Çocukların kitaplarını daha heyecanla okumalarını hedefledik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Mimarlar Odası’na teşekkür ediyoruz" ifadesinde bulundu.

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