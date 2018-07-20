Hollanda 22 - 5 Türkiye (33. Avrupa Sutopu Şampiyonası)

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin erkek ile kadın milli takımlarının yer aldığı organizasyona, yedinci gün müsabakalarıyla devam edildi.
Erkekler C Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkan Türkiye, Hollanda'ya 22-5 mağlup oldu. İlk maçında Yunanistan'a 27-1, ikincisinde Hırvatistan'a 23-2 kaybeden milliler, C Grubu'nu son sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, diğer grupları son sırada tamamlayan takımlarla 13'üncülük için klasman maçlarına çıkacak.
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