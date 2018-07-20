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Hollanda 22 - 5 Türkiye (33. Avrupa Sutopu Şampiyonası)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.07.2018 16:58 | Son Güncelleme

33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, C Grubu'ndaki 3. maçında Hollanda'ya 22-5 yenilerek turnuvaya veda etti. Türkiye, daha önceki maçlarında da Yunanistan'a 27-1, Hırvatistan'a ise 23-2 yenilmişti.

Hollanda 22 - 5 Türkiye (33. Avrupa Sutopu Şampiyonası)
  1. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, C Grubu'ndaki 3. maçında Hollanda'ya 22-5 yenilerek turnuvaya veda etti.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin erkek ile kadın milli takımlarının yer aldığı organizasyona, yedinci gün müsabakalarıyla devam edildi.

Erkekler C Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkan Türkiye, Hollanda'ya 22-5 mağlup oldu. İlk maçında Yunanistan'a 27-1, ikincisinde Hırvatistan'a 23-2 kaybeden milliler, C Grubu'nu son sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, diğer grupları son sırada tamamlayan takımlarla 13'üncülük için klasman maçlarına çıkacak.

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33. Avrupa Sutopu Şampiyonası hollanda türkiye Türkiye Erkek Sutopu Milli Takımı

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