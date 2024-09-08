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Hollanda antrenmanında olay çıktı! Antrenmanı terk etti... Wout Weghorst'u sinirlendiren hareket!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.09.2024 20:14
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Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giymiş olan Wout Weghorst, Jurrien Timber’ın yaptığı müdahaleye sinirlenerek kısa süreli bir tartışmanın ardından Hollanda Milli Takımı'nın antrenmanını terk etti.

Hollanda antrenmanında olay çıktı! Antrenmanı terk etti... Wout Weghorst'u sinirlendiren hareket!

Uluslar Ligi için Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Wout Weghorst kriz çıkardı.

Almanya maçı hazırlıklarını sürdüren Hollanda'da Wout Weghorst, antrenmanda takım arkadaşı Jurrien Timber ile karşı karşıya geldi.

ANTRENMANI TERK ETTİ

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Jurrien Timber'ın yaptığı sert müdahalenin ardından yerde kalan Wout Weghorst, önce Timber'a söylendi ardından formasını çıkartarak antrenmanı terk etti.

KOEMAN ARAYA GİRDİ

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iki futbolcu arasında yaşanan tartışmayı teknik direktör Ronald Koeman, ortamı sakinleştirmek istese de sonuç alamadı.

Hollandalı oyuncu, bisikletine atlayarak antrenman sahasından ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Wout Weghorst
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