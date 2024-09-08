Hollanda antrenmanında olay çıktı! Antrenmanı terk etti... Wout Weghorst'u sinirlendiren hareket!

Uluslar Ligi için Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Wout Weghorst kriz çıkardı.
Almanya maçı hazırlıklarını sürdüren Hollanda'da Wout Weghorst, antrenmanda takım arkadaşı Jurrien Timber ile karşı karşıya geldi.
Jurrien Timber'ın yaptığı sert müdahalenin ardından yerde kalan Wout Weghorst, önce Timber'a söylendi ardından formasını çıkartarak antrenmanı terk etti.
iki futbolcu arasında yaşanan tartışmayı teknik direktör Ronald Koeman, ortamı sakinleştirmek istese de sonuç alamadı.
Hollandalı oyuncu, bisikletine atlayarak antrenman sahasından ayrıldı.