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Hollanda çalkanıyor! Savcılık harekete geçti... 25 profesyonel futbolcunun kendi maçları da dahil bahis oynadığı belirlendi!

17.02.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da Spor Bahisleri İstihbarat Birimi, Hollanda'da top koşturan 25 profesyonel futbolcu ile ilgili de yasa dışı bahis uyarısı yapıldı. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) olayı doğrularken, savcılık bazı futbolcular hakkında soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Hollanda çalkanıyor! Savcılık harekete geçti... 25 profesyonel futbolcunun kendi maçları da dahil bahis oynadığı belirlendi!

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’un elde ettiği belgelere göre, bahis oynayan futbolcular Spor Bahisleri İstihbarat Birimi (SBIU) tarafından saptandı. Spor Bahisleri İstihbarat Birimi, Ekim 2021 ile Aralık 2022 tarihleri arasında bahis şirketlerinden olası şike ve yasal olmayan bahisler konusunda çok sayıda bildirim aldı.

KENDİ OYNADIKLARI MAÇLARA BAHİS OYNADIKLARI SAPTANDI

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SBIU’ya, Hollanda liglerinde top koşturan 25 profesyonel futbolcu ile ilgili de yasa dışı bahis uyarısı yapıldı. Bu futbolcuların kendi oynadıkları maçlar veya kendi takımlarının bulunduğu ligler için bahis oynadıkları belirtildi. Futbolcuların kendi maçlarına bahis oynaması suç teşkil ediyor.

FEDERASYON FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİ İSTEDİ

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KNVB, polis ve adli makamlardan, bahis olayına karışan futbolcuların isimlerini istedi. Federasyon sözcüsü, olayın farkında olduklarını, ancak yetkililerden yasa dışı bahse karışan oyuncuların isimlerini alamadıkları için hiçbir şey yapamadıklarını söyledi.

KNVB ÇÖZÜM ÖNERİLERİNDE BULUNMUŞTU

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KNVB bir süre önce Güvenlik ve Adalet Bakanlığı’na başvurarak şike ve yasa dışı bahis konusunda daha etkin mücadele için ortak çözüm önerilerinde bulunmuştu.

'KÖTÜ NİYET DEĞİL, FUTBOLCULARIN CEHALETİNDEN'

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Profesyonel Futbolcular Sendikası’na (VVCS) göre, yasa dışı bahis, kötü niyetten değil futbolcuların bu konudaki cehaletinden kaynaklanıyor. VVCS yetkilileri bir süredir kulüpleri ziyaret ediyor; futbolcuları bahis kuralları ve şikenin tehlikeleri hakkında bilgilendiriyor.

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