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  4. Hollanda'da ayinler azaldı! Kilisenin sunduğu sebepler herkesi şaşırttı

Hollanda'da ayinler azaldı! Kilisenin sunduğu sebepler herkesi şaşırttı

01.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel bir yayın kuruluşunun haberine göre, Limburg bölgesinde yer alan ve ülkedeki yedi Roma Katolik piskoposluğundan biri olan Roermond Piskoposluğunun aldığı kararla, bölgedeki Katolik kiliselerinde her pazar ayin yapılması zorunluluğunun kaldırıldı ve rahip eksikliği ve enerji tasarrufu sebep olarak gösterildi.

Hollanda'da ayinler azaldı! Kilisenin sunduğu sebepler herkesi şaşırttı

Piskoposluğun, Roermond cemaatine yazdığı mektupta, kararın nedeninin rahip eksikliği olduğu belirtildi. Aynı sıkıntının ülkedeki diğer 6 piskoposlukta da yaşandığı açıklanırken, cemaatin katılımının azlığı ve yüksek enerji masraflarının da alınan kararda rol oynadığın değinildi. Bu sebeple, cemaatin bir ayini atlamasının "affedilebilir" olduğu açıklandı.

''GÖZ ARDI EDİLEMEZ''

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Genellikle büyük kiliseleri ısıtmanın oldukça pahalı olduğuna değinen habere göre, cemaate yazılan mektupta, "Maddi nedenler hiçbir zaman dini meselelerde ana konu olmamasına rağmen bu, göz ardı edilemez." ifadelerine yer verildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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