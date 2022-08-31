Amsterdam’ın en ünlü sokağı Red Light kapanma tehlikesiyle karşı karşıya! “Artık evden çalışıyorlar”

Amsterdam'ın ünlü Red Light Bölgesi’nin , şehrin seks işçilerinin artık evden çalışmayı tercih ettiğini iddia eden yeni bir raporun ardından kapanma tehdidiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi. Suç Önleme ve Güvenlik Merkezi’nden yapılan yeni araştırma bölge çalışanlarının finansal ve güvenlik kaygısı nedeniyle artık evden çalışmaya yöneldiğini gösterdi.

BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Yaklaşık 15 yıl öncesinde bölgede 700 mekanın aktif bir şekilde çalıştığını ifade eden Rodney Haan bu sayının yıllar içinde yarıdan daha fazla düştüğünü ifade etti. Bölgedeki yatırımların düştüğünü anlatan Haan, “Girişimciler artık bölgeden uzaklaştı. Yatırımlarda büyük düşüş görülüyor. Artık vergilerle uğraşmak istemiyorlar ve evden çalışma moda olmaya başladı” dedi.