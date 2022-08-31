Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Amsterdam’ın en ünlü sokağı Red Light kapanma tehlikesiyle karşı karşıya! “Artık evden çalışıyorlar”

Amsterdam’ın en ünlü sokağı Red Light kapanma tehlikesiyle karşı karşıya! “Artık evden çalışıyorlar”

31.08.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’nın dünyaca ünlü bölgesi Red Light District ülkeyi ziyaret eden turistlerin mutlaka uğradığı bir yer olarak kabul ediliyor. Dünyaca ünlü turizm merkezleri arasında gösterilen bölge Hollanda ekonomisi için yaklaşık 2.3 milyar sterlin üretiyor. Ancak popüler lokasyonunun koronavirüsten etkilendiği ve artık evden çalışmanın etkili olmasıyla birlikte kapanacağı iddia edildi.

Amsterdam'ın ünlü Red Light Bölgesi’nin , şehrin seks işçilerinin artık evden çalışmayı tercih ettiğini iddia eden yeni bir raporun ardından kapanma tehdidiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi. Suç Önleme ve Güvenlik Merkezi’nden yapılan yeni araştırma bölge çalışanlarının finansal ve güvenlik kaygısı nedeniyle artık evden çalışmaya yöneldiğini gösterdi.

BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Yaklaşık 15 yıl öncesinde bölgede 700 mekanın aktif bir şekilde çalıştığını ifade eden Rodney Haan bu sayının yıllar içinde yarıdan daha fazla düştüğünü ifade etti. Bölgedeki yatırımların düştüğünü anlatan Haan, “Girişimciler artık bölgeden uzaklaştı. Yatırımlarda büyük düşüş görülüyor. Artık vergilerle uğraşmak istemiyorlar ve evden çalışma moda olmaya başladı” dedi.
Hollanda hükümetinin 2020 raporuna göre, Red Light District Hollanda ekonomisi için yaklaşık 2,3 milyar sterlin üretiyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Amsterdam red light district
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Pantolonunun düğmesini açtı! Yatağa uzanıp poz verdi

Pantolonunun düğmesini açtı! Yatağa uzanıp poz verdi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

İlginizi Çekebilir

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.