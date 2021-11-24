SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Hollanda'da Beşiktaş yorumu: Ajax için normal bir maç

Hollanda'da Beşiktaş yorumu: Ajax için normal bir maç

24.11.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile Ajax arasında oynanacak mücadele öncesi Hollanda'dan siyah-beyazlılarla ilgili değerlendirme geldi.

Hollanda'da Beşiktaş yorumu: Ajax için normal bir maç

Gazeteci Yodi Yamali, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Ajax mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

"SADECE ERSİN DESTANOĞLU"

Beşiktaş'ın durumunu değerlendiren Yamali, "Beşiktaş'ta Ajax'a katkı sağlayabilecek bir futbolcu var mı? Ajax'ta bir kaleci problemi var, Onana oynayamıyor, Pasveer ise gelecek vadeden bir isim değil, yaşlı bir futbolcu. Ersin Destanoğlu'na bütün dikkatimizi verebiliriz. 20 yaşında, çok yetenekli bir isim. Bu yaşına rağmen 2. sezonunu yaşıyor. Türkiye'nin genç kalecilerinden birisi. Ajax seviyesinde bir futbolcu ama Beşiktaş'ın geri kalanı için aynı şeyi söyleyemem" ifadelerini kullandı.

"AJAX'İN ÇOK İYİ OYNAMASI GEREKMİYOR"

Açıklamalarına devam eden Yamali, "İyi bir Pjanic, her takımda oynayabilir ama ne kadar bununla ilgileniyor, sahada futbola ilgisini ne kadar veriyor? Bir başka yetenek olarak Rıdvan Yılmaz var ama o da bu teknik adamla fazla forma şansı bulamıyor. Ajax'ın bu maçta çok iyi oynaması gerekmiyor" şeklinde konuştu.

"AJAX İÇİN NORMAL BİR MAÇ"

Maçla ilgili tahmin de yapan Yamali, "Beşiktaş'ın taraftarın da desteği ile ilk 15-20 dakika baskılı başlayacağını düşünüyorum. Bu bölümün ardından Ajax için normal bir maç olacaktır. Bence Ajax için 0-2, 1-2, 1-3 gibi bir galibiyet ortaya çıkacaktır." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERAşıklar kural bozdu!Aşıklar kural bozdu!
Sergen Yalçın: Böyle devam edemeyizSergen Yalçın: Böyle devam edemeyiz
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Maç durdu! Verdiği kararlarla damga vurdu

Maç durdu! Verdiği kararlarla damga vurdu

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber

Zehra Güneş'ten hayranlarını üzen haber!

Zehra Güneş'ten hayranlarını üzen haber!

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.