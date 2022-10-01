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Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Türkiye'yle ortak kamp yapmaktan memnun

01.10.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı'nın Türk başantrenörü Sait Yanık: - "Hollanda'dan, kadınlarda Türk boksu en üst seviyede görünüyor. Dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları burada. Daha üst seviyesi yok"

BİLAL KAHYAOĞLU - Hollanda Kadın Boks Milli Takımı'nın Türk başantrenörü Sait Yanık, Türk sporcularla ortak kamp yapmanın kendilerine çok fayda sağladığını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk Milli Takımı'nın kampına dahil olan Hollandalı boksörler, Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı'nın Türk başantrenörü Sait Yanık, AA muhabirine, kampa 3 sporcu ile geldiklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na bu sporculardan ikisinin katılacağını belirten Yanık, "Annem babam 1970'li yıllarda Hollanda'ya gitmiş. Ben 15 yıl önce boksa ilgi duymaya başladım. Müsabakalara çıktım. 38 maç yaptım, hiç mağlubiyetim yok. Antrenörlük yapmaya karar verdim. Hollanda'da yılın antrenörü seçildim. İngilizler ve Kübalılarla çalıştım. Daha sonra Hollanda'nın başantrenörü olmamı istediler ve ben de kabul ettim." dedi.

Yurt dışında bir yabancı olarak çalışmanın birtakım zorlukları da beraberinde getirdiğini dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"Yabancı kökenli olduğun için diğerlerinden bir üst seviyede bulunman gerekiyor. Sürekli başarı ile geri döndüm. Her zaman bir derecem oluyor. Kendi vatanıma geldiğimde değişik bir duygu oluyor. Buraya geldiğimde yabancılık hissetmiyorum. Boksörlerim hissediyor ama onlara da o duyguyu iletmeye çalışıyorum. Onlar benim misafirim olmuş oluyor. Hollanda'dan, kadınlarda Türk boksu en üst seviyede görünüyor. Dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları burada. Daha üst seviyesi yok. Buradaki ikili, üçlü kampta onlarla kendimizi ölçüyoruz. Faydası çok oluyor."

Yanık, Türk boksunun 2019 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan itibaren atağa geçtiğine işaret ederek, "Oradan itibaren ilerleme başlamıştı. Altyapısı zaten yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek istediklerini vurgulayan Yanık, asıl hedefinin ise olimpiyatlar olduğunu kaydetti.

Hollandalı boksör Chesley Heijnen ise zorlu bir kampa geldiklerine dikkat çekerek, "Bizim hedefimiz diğer takımlar gibi Avrupa Şampiyonası'nda derece almak. Ben en son Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldum." açıklamasında bulundu.

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