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  4. Hollanda Ligi'nde korkutan olay! Golünü attı, kalp krizi geçirdi... Maçın ertelendiği duyuruldu

Hollanda Ligi'nde korkutan olay! Golünü attı, kalp krizi geçirdi... Maçın ertelendiği duyuruldu

30.10.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Hollanda Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar - Nec Nijmegen mücadelesinde yıldız oyuncu Bas Dost orta sahada aniden yere yığılırken kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İşte detaylar...

Hollanda Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar - NEC Nijmegen karşılaşmasında NEC Nijmegen'in yıldız ismi Bas Dost mücadelenin 89. dakikasında kalp krizi geçirdi.

Orta sahada bir anda yere yığılan Bas Dost'a sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Bas Dost'un bu anlarda kalp krizi geçirdiği, kalbinin durmuş olabileceği ancak saha içindeki müdahaleyle hayata döndüğü öne sürüldü.

MAÇ ERTELENDİ

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Yaklaşık 5 dakika süren ilk müdahalenin ardından Bas Dost, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Stadyumda yapılan anonsla birlikte karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu.

"DURUMU İYİ"

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NEJ Nijmegen kulübünden yapılan açıklamada, Bas Dost'un hastanede tüm kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. Yıldız oyuncunun birkaç gün içinde taburcu edileceği ifade edildi.

  1. dakikası oynanan maçta 2-1 önde olan NEC Nijmegen'in ilk golünü Bas Dost kaydetmişti.
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