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  4. Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı!

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.05.2020 20:46 | Son Güncelleme

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalbindeki bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı!

Hollanda A Milli Takım teknik direktörü Ronald Koeman'nın kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. De Telegraaf gazetesinin haberine göre Koeman, Amsterdem'da hastaya kaldırıldı.

57 yaşında deneyimli teknik adamın sağlık durumu hakkında bilgiler gelmeye devam edecek...

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