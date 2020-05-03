Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı!

Hollanda A Milli Takım teknik direktörü Ronald Koeman'nın kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. De Telegraaf gazetesinin haberine göre Koeman, Amsterdem'da hastaya kaldırıldı.
57 yaşında deneyimli teknik adamın sağlık durumu hakkında bilgiler gelmeye devam edecek...
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