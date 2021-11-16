Hollanda Norveç maçı kaç kaç? Hollanda Norveç maçı nereden canlı izlenir?

2022 FIFA Dünya Kupası G grubu son maçında Portakallar sahasında Norveç'i ağırlıyor. Hollanda Norveç maçının başlamasıyla futbolseverler için heyecanlı anlar başladı. Hollanda Norveç maçından gelecek sonuç merakla bekleniyor. İşte merak edilenler...

HOLLANDA-NORVEÇ MAÇI KAÇ KAÇ?

Hollanda Norveç maçı 0-0 ilerliyor. İki takım da henüz herhangi bir gol yakalayamadı. Norveç puan kaybederse Türkiye Dünya Kupası katılımını garantileyecek. A Milliler'in Karadağ'ı yenmesi ve 3 puan alması durumunda, Norveç ise bizle aynı ya da 1 fazla farkla Hollanda'yı yenerse 2022 Dünya Kupası'na direkt gidebileceğiz. Hollanda Norveç maçında ilk yarı oynanıyor ve sonuç merakla bekleniyor.

Hollanda Karadağ karşısında 2-2'lik skor ile sahadan ayrılınca Dünya Kupasına direkt olarak katılma şansını son maça bıraktı. Hollanda'nın kazanmaktan başka çaresi kalmadı. Aynı şekilde konuk Norveç'in de maçı alması, önem arz ediyor.

HOLLANDA-NORVEÇ MAÇI CANLI İZLE

Hollanda - Norveç maçını S Sport 2 üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, Wijnaldum, De Jong, Klaassen, Bergwijn, Danjuma, Depay

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Thorsby, Normann, Solbakken, Elyounoussi, Sörloth



