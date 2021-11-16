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Hollanda Norveç maçı kaç kaç? Hollanda Norveç maçı nereden canlı izlenir?

16.11.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda, Norveç'i konuk etti. Hollanda-Norveç maçı 16 Kasım 2021 Salı 22.45'te başladı. Hollanda Norveç maçı Türkiye için oldukça kritik. Bunun sebebi Norveç'in puan kaybetmesi durumunda Türkiye, Dünya Kupası katılımını garanti altına alacak. İşte detaylar...

Hollanda Norveç maçı kaç kaç? Hollanda Norveç maçı nereden canlı izlenir?

2022 FIFA Dünya Kupası G grubu son maçında Portakallar sahasında Norveç'i ağırlıyor. Hollanda Norveç maçının başlamasıyla futbolseverler için heyecanlı anlar başladı. Hollanda Norveç maçından gelecek sonuç merakla bekleniyor. İşte merak edilenler...

HOLLANDA-NORVEÇ MAÇI KAÇ KAÇ?

Hollanda Norveç maçı 0-0 ilerliyor. İki takım da henüz herhangi bir gol yakalayamadı. Norveç puan kaybederse Türkiye Dünya Kupası katılımını garantileyecek. A Milliler'in Karadağ'ı yenmesi ve 3 puan alması durumunda, Norveç ise bizle aynı ya da 1 fazla farkla Hollanda'yı yenerse 2022 Dünya Kupası'na direkt gidebileceğiz. Hollanda Norveç maçında ilk yarı oynanıyor ve sonuç merakla bekleniyor.

Hollanda Karadağ karşısında 2-2'lik skor ile sahadan ayrılınca Dünya Kupasına direkt olarak katılma şansını son maça bıraktı. Hollanda'nın kazanmaktan başka çaresi kalmadı. Aynı şekilde konuk Norveç'in de maçı alması, önem arz ediyor.

HOLLANDA-NORVEÇ MAÇI CANLI İZLE

Hollanda - Norveç maçını S Sport 2 üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, Wijnaldum, De Jong, Klaassen, Bergwijn, Danjuma, Depay

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Thorsby, Normann, Solbakken, Elyounoussi, Sörloth


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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Norveç
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