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Hollanda, stadyumları 1 Eylül'de futbolseverlere açılıyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.06.2020 22:44 | Son Güncelleme

Hollanda, stadyumları 1 Eylül'de futbolseverlere açmaya hazırlanıyor.

Hollanda, stadyumları 1 Eylül'de futbolseverlere açılıyor

Hollanda'da maçlara 1 Eylül'den itibaren statların 3'te 1'i kapasitesiyle seyirci alınacak. Hollanda'da stadyumdaki seyircilere tezahürat yapma yasağı getirildi.

KURALLAR AÇIKLANDI

-Kapasite 3'te 1
-Sosyal mesafe zorunlu
-Tezahürat yasak

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