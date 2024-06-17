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  4. Hollanda Teknik Direktörü Koeman'dan iğrenç hareket! İzleyenlerin midesini bulandırdı

Hollanda Teknik Direktörü Koeman'dan iğrenç hareket! İzleyenlerin midesini bulandırdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.06.2024 09:07
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Hollanda, Polonya'yı 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Maçtan daha çok Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın burnunu karıştırması konuşuldu.

Hollanda Teknik Direktörü Koeman'dan iğrenç hareket! İzleyenlerin midesini bulandırdı

Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanan maçta "Portakallar", geriye düşmesine rağmen galibiyete ulaşmayı başardı.

Polonya, Adam Buksa'nın hava toplarındaki üstünlüğünü kullanarak 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Hollanda adına Cody Gakpo'nun bireysel becerisi sayesinde gelen golle ilk devre 1-1 berabere sona erdi.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Hollanda'nın "süper yedeği" Wout Weghorst, 81. dakikada oyuna dahil oldu ve iki dakika sonrasında topa ilk dokunuşunda bulduğu golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

MAÇTAN DAHA ÇOK KONUŞULDU

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Hollanda'nın başarılı çalıştırıcısı Ronald Koeman, yedek kulübesinde otururken burnunu karıştırdı. O anları saniye saniye kaydeden kameranın farkında olmayan Koeman, sonrasında burnunu karıştırdığı parmağını ağzına götürdü. Koeman'ın mide bulandıran o anları sosyal medyada gündeme oturdu.

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Ronald Koeman euro 2024
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