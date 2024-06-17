Hollanda Teknik Direktörü Koeman'dan iğrenç hareket! İzleyenlerin midesini bulandırdı

Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanan maçta "Portakallar", geriye düşmesine rağmen galibiyete ulaşmayı başardı.

Polonya, Adam Buksa'nın hava toplarındaki üstünlüğünü kullanarak 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Hollanda adına Cody Gakpo'nun bireysel becerisi sayesinde gelen golle ilk devre 1-1 berabere sona erdi.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Hollanda'nın "süper yedeği" Wout Weghorst, 81. dakikada oyuna dahil oldu ve iki dakika sonrasında topa ilk dokunuşunda bulduğu golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

MAÇTAN DAHA ÇOK KONUŞULDU

Hollanda'nın başarılı çalıştırıcısı Ronald Koeman, yedek kulübesinde otururken burnunu karıştırdı. O anları saniye saniye kaydeden kameranın farkında olmayan Koeman, sonrasında burnunu karıştırdığı parmağını ağzına götürdü. Koeman'ın mide bulandıran o anları sosyal medyada gündeme oturdu.





