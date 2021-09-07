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Hollanda Türkiye maçın geniş özeti ve golleri izle! TRT milli maç özetleri

07.09.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Hollanda ile deplasmanda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya 6-1 yenildi.

Hollanda Türkiye maçın geniş özeti ve golleri izle! TRT milli maç özetleri

Milliler zorlu Hollanda deplasmanından mağlubiyet ile ayrıldı. Hollanda-Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri müsabakası Johan Cruijff Arena’da gerçekleşti. Maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası için 7 Eylül 2021 Salı (Bugün) akşamı Hollanda ile zorlu bir sınava çıkıypr. G Grubu'nda zirvede yer alan Türkiye, 1 puan gerisindeki Hollanda’yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Johan Cruijff Arena'da oynanacak Hollanda-Türkiye mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Alessandro Giallatini ile Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Türkiye, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerek dikkatleri üzerine çekti. A Millî Futbol Takımımız, üçüncü maçında kendi evinde Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ’la İstanbul'da oynanan 4. mücadele ise 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Türkiye, Cebelitarık’la deplasmanda oynadığı maçtan ise 3-0 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda yer alıyor Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Hollanda da 10 puan ve averajla Norveç'in önünde 2. sırada bulunuyor.

Türkiye’de kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek.

Grupta aynı gün Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Bijlow, Blind, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Klaassen, Frenkie, Berghuis, Wijnaldum, Memphis, Bergwijn

Türkiye: Uğurcan, Merih, Kaan, Mert, Çağlar, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Burak Yılmaz, Kenan

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Beşiktaş), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Atalanta), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Ozan Kabak (Norwich City), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Alpaslan Öztürk (Galatasaray)

Orta saha: Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Cengiz Ünder (Olympique Marsilya), Salih Uçan (Beşiktaş), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Enes Ünal (Getafe), Burak Yılmaz (Lille), Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Beşiktaş)


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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye Almanya Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Beyler güzel ve güven içinde olduğunuzu göstererek oynayın. Yenmek yenilmek olabilir. Ancak korkak korkak oynamayın. Başarılar

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