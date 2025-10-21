Hollanda'ya giden 180 İtalyan taraftar önce gözaltına alındı sonra kentten gönderildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında oynanacak PSV-Napoli maçı öncesinde Eindhoven’da hareketli saatler yaşandı. Hollanda polisi, 180 İtalyan taraftarı gözaltına aldı ve şehirden uzaklaştırdı.

HOLLANDA POLİSİNDEN “YÜKSEK RİSKLİ MAÇ” ÖNLEMİ

İtalyan basınındaki haberlere göre, Hollanda güvenlik güçleri karşılaşmayı “yüksek riskli” olarak değerlendirdi. Taraftarların kentte ilan edilen toplanma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

180 TARAFTAR ŞEHİRDEN UZAKLAŞTIRILDI

Gözaltına alınan taraftarların biletlerinin iptal edildiği ve şehir dışına çıkarılmalarına karar verildiği açıklandı. Polis, olayın önleyici bir tedbir olduğunu savundu.

RAINESW24: “ÖNLEYİCİ TEDBİR ALINDI”

Rainews24’ün haberine göre Hollanda polisi, önce İtalyan taraftarların taşkınlık yaptığını açıklasa da, daha sonra ifadeyi düzelterek bunun önleyici bir güvenlik önlemi olduğunu bildirdi.

TAJANİ: “BÜYÜKELÇİLİK DEVREDE”

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X platformundan yaptığı açıklamada, Lahey Büyükelçiliği’nin konuyla ilgilendiğini belirtti. Tajani, “Hollanda polisi biletsiz taraftarları geri çevirecek.” dedi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Gözaltına alınan taraftarlardan Fabio, ANSA ajansına yaptığı açıklamada yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bizi, maç için satın aldığımız bilet olmasına rağmen geri gönderdiler. Şehre vardığımızda polis etrafımızı sardı ve ayrılmamızı istedi. Bize suçluymuşuz gibi davrandılar.”Kaynak: AABu içerik Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır