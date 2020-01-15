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  4. Hollanda’da Marmaris rüzgarı

Hollanda’da Marmaris rüzgarı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Turizmle ilgili önemli adımlar atan Marmaris Belediyesi, Avrupa’nın 3.

Turizmle ilgili önemli adımlar atan Marmaris Belediyesi, Avrupa’nın 3. büyük fuarı olan Hollanda Utrecht Turizm Fuarı’nda stant açtı.
Geçtiğimiz yaz sezonunun başından itibaren turizmle ilgili önemli adımlar atan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2020 sezonu ile ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Marmaris Belediyesi, Avrupa’nın 3. büyük fuarı olan Hollanda Utrecht Turizm Fuarı’nda stant açtı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Meclis Üyeleri Ali Kırlı ve Ceyhan Eroğlu’dan oluşan heyet de fuarda yer aldı. Fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

TUI ile olumlu görüşme
Bakan Ersoy’un da ziyaret ettiği Marmaris standında gün boyu yoğunluk vardı. Seyahat acenteleri, havayolu firmaları ve sektör temsilcilerinin ziyaret ettiği stantta gelecek sezona yönelik görüşmeler yapıldı. Bunlardan biri de dünyanın önemli seyahat acentelerinden biri ola Tui’nin Hollanda yetkilileri ile yapılan görüşme oldu. Rob Oostendorp ve Barbara Oskam ve Tui Ege Kontrat Müdürü Selma Kılınç’ın da hazır bulunduğu görüşmede Tui’nin 2020 Marmaris planlaması ve gelecek dönemde neler yapılabileceği ele alındı. Tui yetkilileri, bu yıl Hollanda’dan Dalaman Havalimanı’na uçuşlarda yüzde 8 artış gerçekleşeceğini belirtti.

Fuarlar çok önemli
Fuara gelen yabancı basın temsilcileri ile röportajlar da yapan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, fuarların turizm bölgelerinin tanıtımı için çok önemli olduğunu belirterek, “Yeni sezona dair görüşmeler yapıyoruz. Çok olumlu dönüşler var. İlçemizi tüm dünyaya tanıtmak, ‘Dünyanın incisi Marmaris’ sloganını her yerde duyurmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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