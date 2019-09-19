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Hollandalı futbolcu Kelvin Maynard, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Hollandalı futbolcu Kelvin Maynard, dün Amsterdam'da arabasında kurşunlanarak öldürüldü.

Hollandalı futbolcu Kelvin Maynard, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kariyerinde İngiltere’de Burton Albion ve Belçika’da Royal Antwerp gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Kelvin Maynard, arabasındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şans eseri olayın yakınında bulunan itfaiye ekipleri Kelvin Maynard'a ilk müdahalede bulunsa da kurtaramadı.

Hollanda polisi, güvenlik kameralarında görülen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı. Maynard son olarak Hollanda 5. lig ekiplerinden Alphense Boys takımının formasını giyiyordu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kelvin Maynard Hollanda amsterdam Royal Antwerp Burton Albion

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