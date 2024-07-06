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  4. Hollandalı oyuncular rahat durmuyor! Depay'dan sonra şimdi de Blind... Millileri küçümsedi, söyledikleri olay oldu

Hollandalı oyuncular rahat durmuyor! Depay'dan sonra şimdi de Blind... Millileri küçümsedi, söyledikleri olay oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.07.2024 16:40
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EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Takımımız Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Hollanda ekibinde Daley Blind eşleşmeye dair açıklamasıyla gündem oldu. İşte detaylar...

Hollandalı oyuncular rahat durmuyor! Depay'dan sonra şimdi de Blind... Millileri küçümsedi, söyledikleri olay oldu

EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takımımız son hazırlıklarını tamamlarken, maça kısa bir süre kala Hollandalı savunmacı Daley Blind'den taraftarlarımızı kızdıran bir açıklama geldi.

Girona'da forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, sözleriyle A Milli Takımı adeta küçümserken, tepkilere neden oldu.

DAHA ÖNCE DEPAY SATAŞMIŞTI

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Blind, Türk taraftarları kızdıran ilk Hollandalı futbolcu değil. Zira Avusturya-Türkiye maçının ardından Memphis Depay da Instagram'dan yaptığı paylaşımla Türklerin tepkisini çekmişti.

'GÖRÜŞECEĞİZ!'

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Depay sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda Türkiye maçını işaret ederek, "Cumartesi görüşürüz" dedi. Türk taraftarlar da aynı şekilde, "Görüşeceğiz" yorumunu yaptı.

BLIND: ŞANSLIYIZ

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Daha önce "EURO 2024 kuraları için şanslıyız" yorumu yapan stopere Türkiye maçı sonrası da bu fikri sorulurken, hâlâ aynı düşüncede olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'YALAN SÖYLEMEYE GEREK YOK!'

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"Diğer ülkelerin hangi takımlarla oynayacağını görünce bunu inkâr etmeye ya da yalan söylemeye gerek yok. Turnuva elemelerinde her şey olabilir ama bu artık bizim elimizde."

Euro 2024


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