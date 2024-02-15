SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Hollandalı yıldız futbolcuya hapis cezası! Uyuşturucu kaçakçılığından yargılandı

Hollandalı yıldız futbolcuya hapis cezası! Uyuşturucu kaçakçılığından yargılandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2024 17:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı sebebiyle 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

Rus ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı sebebiyle suçlu bulundu.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Quincy Promes, ülke Hollanda'da kokain kaçakçılığı sebebiyle 6 yıl, kardeşine saldırdığı için ise 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KARARA İTİRAZ EDECEK

Quincy_Promes

Haberde; Promes'in kuzeninin de ceza aldığı ifade edilirken, yıldız oyuncunun mahkemede yer almadığı ancak Rusya'da karardan haberdar edildiği yer aldı. Öte yandan haberde, Quincy Promes'in karara itiraz edeceği ve suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Rusya'da çıktığı 32 maçta 8 gol 8 asist kaydetti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamadı, herkes aynı yorumu yaptı!Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamadı, herkes aynı yorumu yaptı!
Korktuklarını açık açık itiraf ettiler! Çekler tir tir titriyor... "Cehennem bekliyor"Korktuklarını açık açık itiraf ettiler! Çekler tir tir titriyor... "Cehennem bekliyor"
"Siyasi mesaj" gerekçesiyle takımdan gönderildi!"Siyasi mesaj" gerekçesiyle takımdan gönderildi!
Anahtar Kelimeler:
Hollanda uyuşturucu son dakika ind quincy promes kardeşi hollandalı ekipleri
En Çok Okunan Haberler
Fatih Erbakan hakkındaki bu iddiayı ilk kez duyacaksınız 'Yalvararak yardım istedi'

Fatih Erbakan hakkındaki bu iddiayı ilk kez duyacaksınız 'Yalvararak yardım istedi'

Özgür Demirtaş, "Hazır olun" diyerek uyardı! Enflasyon için tarih verdi: "Dayanın"

Özgür Demirtaş, "Hazır olun" diyerek uyardı! Enflasyon için tarih verdi: "Dayanın"

Bayern Münih'te tehlike çanları çalmaya başladı!

Bayern Münih'te tehlike çanları çalmaya başladı!

Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamadı, herkes aynı yorumu yaptı!

Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamadı, herkes aynı yorumu yaptı!

Korktuklarını açık açık itiraf ettiler! Çekler tir tir titriyor... "Cehennem bekliyor"

Korktuklarını açık açık itiraf ettiler! Çekler tir tir titriyor... "Cehennem bekliyor"

Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi

Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.