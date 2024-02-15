Hollandalı yıldız futbolcuya hapis cezası! Uyuşturucu kaçakçılığından yargılandı

Rus ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı sebebiyle suçlu bulundu.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Quincy Promes, ülke Hollanda'da kokain kaçakçılığı sebebiyle 6 yıl, kardeşine saldırdığı için ise 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KARARA İTİRAZ EDECEK

Haberde; Promes'in kuzeninin de ceza aldığı ifade edilirken, yıldız oyuncunun mahkemede yer almadığı ancak Rusya'da karardan haberdar edildiği yer aldı. Öte yandan haberde, Quincy Promes'in karara itiraz edeceği ve suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Rusya'da çıktığı 32 maçta 8 gol 8 asist kaydetti.





