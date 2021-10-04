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Hollywood ödüllü yönetmen Çokbilir'in yeni filmi de ödül yolunda

04.10.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çektiği "Kar Zamanı" filmiyle 2 yıl önce ABD'deki Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Hollywood Yıllık Ödülü'nü alan, törene gidemediği için ödülü kargoyla yollanan Cevahir Çokbilir'in yeni filmi "Karınca ve İnsan" da aynı ödüle aday gösterildi - Festivalde 4 dalda birincilik alarak büyük ödüle aday olan Çokbilir: - "Bu başarı sayesinde Hollywood'da düzenlenecek büyük ödül için aday gösterildik. Çok güzel bir gelişme. Eğer ödül alırsak bu kez 2 yıl önce gidemediğimiz Hollywood'a gideceğiz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - "Kar Zamanı" filmiyle 2 yıl önce Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde (Independent Short Awards) Hollywood Yıllık Ödülü'nü kazanan yönetmen Cevahir Çokbilir, yeni filmi "Karınca ve İnsan" ile de aynı ödülü alma yolunda ilerliyor.

Annesi Naciye Çokbilir'in 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını aktardığı, Antalya'da çekilen "Kar Zamanı" filmiyle festivalde önce "En İyi Sinematografi" dalında 1. olan ve ardından "Hollywood Yıllık Ödülü'nü" kazanan, ancak seyahat giderlerini karşılayamadığı için törene katılamayan Çokbilir, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle çektiği yeni filmini de aynı festivale gönderdi.

Çokbilirin'in amcası Şahin Çokbilir'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Karınca ve İnsan" filmi, festivalin eylül ayı etkinliklerinde 25 ülkeden başvurular arasında "En İyi Dram Filmi", "En İyi Yönetmen", "En İyi Aktör" ve "En İyi İkinci Film" ödüllerine layık görüldü. Filmin, performansı dolayısıyla Hollywood Yıllık Ödülleri'ne aday gösterilmesine karar verildi.

- "Ödül alırsak bu kez Hollywood'a gideceğiz"

Cevahir Çokbilir, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya'nın Worms Belediyesinin destekleriyle filmin çekimlerini tamamladığını söyledi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 6 ayda çektikleri filmde, amcası ile animasyon şeklinde bir karıncanın rol aldığını anlatan Çokbilir, "Filmimiz savaştan kaçan bir asker ile karıncanın bir mağarada buluşup, devamında yiyecek ve su aramak için çıktıkları yol hikayesini anlatıyor. İlginç bir hikaye. Filmde kullandığımız 3 boyutlu görsel efektler, animasyonlar, filmi daha önce denenmemiş bir hikayeye dönüştürdü." diye konuştu.

Çekimlerini tamamladıktan sonra filmi 150 festivale gönderdiklerini belirten Çokbilir, ilk dönüşün ABD'den geldiğini kaydetti.

Daha önce büyük ödülü aldığı Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nin eylül ayı etkinliklerinde 4 dalda birinci olduklarını aktaran Çokbilir, "Bu başarı sayesinde Hollywood'da düzenlenecek büyük ödül için aday gösterildik. Çok güzel bir gelişme. Eğer ödül alırsak bu kez 2 yıl önce gidemediğimiz Hollywood'a gideceğiz." dedi.

İkinci bir filminin Hollywood yolunda olmasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Çokbilir, bu başarılarının yeni filmler için kendisini teşvik ettiğini ve cesaretlendirdiğini ifade etti.

Çokbilir, filmlerine inandıklarını ve farklı festivallerden de ödül beklediğini dile getirdi.

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