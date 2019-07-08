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Hollywood yıldızı Nathalie Kelley paça çorbasına bayıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2019 10:52 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Perulu oyuncu Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows tatil için Bodrum'a geldi. Hızlı ve Öfkeli Tokyo filmiyle üne kavuşan yıldız oyuncu Kelley Türkiye’yi ve Bodrum’u çok sevdiğini söyledi. Güzeloyuncunun favori yemeği ise paça çorbası oldu.

Hollywood yıldızı Nathalie Kelley paça çorbasına bayıldı

4 gün boyunca Yalıkavak’ta bir otelde konaklayan Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows Bodrum’a aşık oldu.

Hızlı ve Öfkeli filmiyle adından sıkça söz ettiren, Netflix'in 'Hanedan' dizisinin başrol oyuncusu olan dünyaca ünlü star Nathalie Kelley, Bodrum’un tadını doyasıya çıkardı.

Türk yemeklerine hayran kalan Nathalie Kelley ve eşiyle birlikte önceki gün ise Etrim Mahallesi'ne giderek köy kahvaltısı yapmıştı.

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Köyde bulunan halı tezgahlarını da gezen Kelley, Milas ve Bodrum halılarına hayran kalmış ve evinin tüm odalarına el dokuması halılardan almıştı.

TÜRK YEMEKLERİNE BAYILDI

Bodrum’u karış karış gezen Kelley'in en çok paça çorbası, mantı, kebap ve lokma tatlısını hayran kaldığı öğrenildi. (iHA)


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Nathalie Kelley Nathalie Kelley BODRUM

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