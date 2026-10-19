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HomeView sürprizi: Apple’dan 9 inçlik yeni model geliyor

Apple’ın 13 Ekim’de duyurduğu akıllı ev merkezi HomeView için üst segment bir model planladığı iddia edildi. İddiaya göre yeni cihaz, robotik bir kol üzerinde 360 derece dönebilen 9 inçlik ekranıyla mevcut modelden ayrılacak.

HomeView sürprizi: Apple’dan 9 inçlik yeni model geliyor
Enes Çırtlık

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, HomeView akıllı ev merkezinin üst segment bir sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni modelin, robotik bir kol üzerine yerleştirilmiş, 9 inçlik ve 360 derece dönebilen bir ekrana sahip olması bekleniyor.

HomeView sürprizi: Apple’dan 9 inçlik yeni model geliyor 1

YENİ HOMEVİEW MODELİ 2027 VEYA 2028'DE GELEBİLİR

Mark Gurman, Apple’ın söz konusu cihazı 2027 veya 2028 yılında piyasaya sürmesini bekliyor. Ancak yeni modelin resmi adı henüz belli değil.

HomeView sürprizi: Apple’dan 9 inçlik yeni model geliyor 2

Gurman, cihaz için HomeView Max, HomeView Ultra veya HomeView 360 isimlerini gündeme getirdi. Bununla birlikte bu isimlerin şimdilik yalnızca tahminlerden ibaret olduğu belirtiliyor.

HomeView sürprizi: Apple’dan 9 inçlik yeni model geliyor 3

Mevcut HomeView’ün masaüstü sürümünde ise sabit, 7 inçlik bir ekran bulunuyor.

Kaynak: MacRumors

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Anahtar Kelimeler:
Apple Apple HomeView
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