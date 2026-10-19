HomeView sürprizi: Apple’dan 9 inçlik yeni model geliyor

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, HomeView akıllı ev merkezinin üst segment bir sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni modelin, robotik bir kol üzerine yerleştirilmiş, 9 inçlik ve 360 derece dönebilen bir ekrana sahip olması bekleniyor.

YENİ HOMEVİEW MODELİ 2027 VEYA 2028'DE GELEBİLİR

Mark Gurman, Apple’ın söz konusu cihazı 2027 veya 2028 yılında piyasaya sürmesini bekliyor. Ancak yeni modelin resmi adı henüz belli değil.

Gurman, cihaz için HomeView Max, HomeView Ultra veya HomeView 360 isimlerini gündeme getirdi. Bununla birlikte bu isimlerin şimdilik yalnızca tahminlerden ibaret olduğu belirtiliyor.

Mevcut HomeView’ün masaüstü sürümünde ise sabit, 7 inçlik bir ekran bulunuyor.

Kaynak: MacRumors