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Honda 2050 hedefini "trafikte sıfır kaza" olarak belirledi

26.11.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda, bu hedefi kapsamında dünyanın ilk yapay zeka destekli sürüş teknolojisi olan "Akıllı Sürücü Destekli Teknolojisi" ile "Güvenli ve Sağlam Ağ Teknolojisi"ni kullanacak

İSTANBUL (AA) - Güvenlik teknolojileri kapsamında geliştirdiği mühendislik çalışmalarıyla öne çıkan Honda, 2050 yılına kadar trafik kazası ölümlerini sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Honda Türkiye açıklamasına göre, marka, yapay zeka ve iletişim teknolojilerini kullanarak trafikte yolu paylaşan herkesin trafik riskinden kurtulacağı geleceğin güvenlik teknolojilerinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Geçen günlerde Japonya'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Softbank ile yaya ve araçlar arasındaki çarpışmayı azaltacak 5G mobil iletişim teknolojileri projesini açıklayan Honda, şimdi de 2050 hedefini duyurdu.

Honda, geleceğin güvenlik teknolojileri olan Akıllı Sürücü Destekli Teknoloji ile Güvenli ve Sağlam Ağ Teknolojisi’ni kullanarak "herkes için güvenlik" sloganıyla Honda motosikletlerin ve otomobillerin yer alabileceği trafik kazalarındaki ölüm oranını 2030 yılına kadar yarı oranına, 2050 yılına kadar ise sıfıra düşürmeyi hedefliyor.

- Honda, dünyanın ilk yapay zeka destekli sürüş teknolojisini kullanacak

Açıklamaya göre, Honda'nın kullanacağı temel teknolojilerden ilki dünyanın ilk yapay zeka destekli sürüş teknolojisi Akıllı Sürücü Destekli Teknoloji olarak belirlendi. Sürüş hatalarını ve risklerini azaltmak için her bireyin yeteneğine ve durumuna uygun yardım sağlayarak sürücünün güvenli ve sağlam bir sürüş elde etmesine yardımcı olacak bu teknoloji ile sürüşte sıfır insan hatası hedefleniyor.

Honda'nın kullanacağı temel teknolojilerden ikincisi ise "Güvenli ve Sağlam Ağ Teknolojisi" oldu. Hem insanlar hem de mobilite ürünleri olmak üzere trafikte yolu kullanan herkesi telekomünikasyon yoluyla birbirine bağlayarak potansiyel riskleri tahmin etmeyi mümkün kılacak bu teknoloji, çarpışmalar gerçekleşmeden önce insanların bu tür risklerden kaçınmasına yardımcı olacak.

- Honda SENSING 360, 2030 yılına kadar satışa çıkacak

Honda, kazasız bir toplum hedefi kapsamında geliştirdiği çok yönlü güvenlik ve sürücü destek sistemi olan Honda SENSING 360'ı da 2030 yılına kadar tüm büyük pazarlarda ve tüm modellerinde satışa sunacak.

Ayrıca motosiklet algılama işlevinin uygulamasını genişletmek ve ADAS'ın (gelişmiş sürücü destek sistemi) işlevlerini daha da geliştirmek için çalışmalarına devam ettiğini de duyuran Honda, motosiklet güvenlik teknolojilerinin yaygınlaştırılmasında ve güvenlik eğitimi teknolojilerinin (Honda Safety EdTech) sunulmasında da çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. ​​​​​​​

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