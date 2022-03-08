Honda Civic'te geçerli kredi kampanyası martta da sürecek

İSTANBUL (AA) - Honda'nın Civic modelinde geçerli kredi kampanyası mart ayında da devam ediyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya, Civic Sedan'ın tüm ECO donanım paketlerini kapsıyor.

Kampanya kapsamında, Civic Premium ECO donanım paketi 110 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanıyla sunuluyor. Ayrıca Elegance ECO ve Executive+ECO donanım paketlerinde ise 120 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranıyla 15 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.

