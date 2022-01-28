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Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

28.01.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

İSTANBUL (AA) - Honda, Türkiye’nin en çok satan motosiklet markası olma unvanını üst üste 7’nci yılında da koruyarak, 2021 yılını 46 bin 701 adetlik motosiklet satışı ve yüzde 33,4 pazar payı ile kapatarak tarihindeki en yüksek pazar payını da elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, 2021 yılındaki toplam 139 bin 643 adetlik Türkiye motosiklet pazarında 46 bin 701 adetlik satış gerçekleştirdi.

Satış rakamları bir önceki yıla göre yüzde 70,6 oranında artarak yüzde 33,4 ile tarihinin en yüksek pazar payına ulaştı. Honda, bir önceki yıla göre yakaladığı yüzde 28.5'luk artış oranı ile toplam Türkiye motosiklet pazarı büyümesinin üzerinde bir büyüme sağladı.

Gelişmiş teknolojileri, sportif performansları, üretim kalitesi ve farklı tasarımları ile motosiklet severlerin beğenisini kazanarak 2021 yılında da liderliğini sürdüren Honda, bu başarısı ile Türkiye’de satılan her 3 motosikletten biri olmayı başardı.

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