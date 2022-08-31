YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Honda takımının MXGP Dünya Şampiyonu Tim Gajser, Afyonkarahisar’a geliyor

Honda takımının MXGP Dünya Şampiyonu Tim Gajser, Afyonkarahisar’a geliyor

31.08.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda takımının MXGP Dünya Şampiyonu Tim Gajser, Afyonkarahisar’a geliyor

İSTANBUL (AA) - 2022 sezonu bitmeden şampiyonluğunu ilan eden Honda Racing Corporation (HRC) takımının pilotu Tim Gajser, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar’daki final yarışında olacak.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı, 3-4 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleşecek.

HRC takımının Slovenyalı sürücüsü Tim Gajser, Afyonkarahisar’da düzenlenecek final yarışına 2022 Motokros Dünya Şampiyonu unvanı ile katılacak. 5’inci kez Dünya Motokros Şampiyonu olan 26 yaşındaki sürücü Tim Gajser, 3 Eylül'deki sıralama ve 4 Eylül'deki final yarışında yine Honda’nın CRF450RW modeliyle yarışacak.

- Honda’nın off-road modelleri alanda sergilenecek

Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarını buluşturacak olan etkinlik alanında, Honda Türkiye de büyük ilgi gören off-road modellerini sergileyecek. Honda standında, NT1100, Africa Twin Adventure Sports, X-ADV, NC750X DCT, CRF250 ve CRF50 modelleri sergilenirken ayrıca katılımcılara Türkiye’nin en büyük motosiklet gelişim merkezi olarak hizmet veren Safety Türkiye hakkında da bilgi verilecek. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 Ağustos'un 100. yıl dönümü İstanbul'da konserle kutlandı30 Ağustos'un 100. yıl dönümü İstanbul'da konserle kutlandı
Afyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldüAfyonkarahisar'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü
Amasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandıAmasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Honda

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:22
Öğle
13:10
İkindi
16:50
Akşam
19:47
Yatsı
21:11
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.