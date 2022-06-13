YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Honda tek kişilik ulaşım aracı "Striemo"yu duyurdu

Honda tek kişilik ulaşım aracı "Striemo"yu duyurdu

13.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Striemo Inc.'in Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Yotaro Mori: - "Striemo, Honda'da motosiklet geliştirme konusundaki deneyimlerimden edindiğimiz ‘insan araştırmaları’ alanındaki bilgi birikimleri ile geliştirilen yeni bir ulaşım aracı" - "Amacımız, Striemo'yu dünyanın her yerinde insanların günlük yaşamlarında en sık kullandığı ulaşım ürünlerinden biri haline getirmek ve insanların hareket özgürlüğünün tadını çıkaracağı daha iyi bir dünya yaratmak"

İSTANBUL (AA) - Honda, 2017 yılında başlatılan yeni iş geliştirme programı Ignition’a ait ikinci ticari girişim olan Striemo Inc.'in kurulduğunu ve "Striemo" adındaki tek kişilik ulaşım aracı elektrikli scooter modeli geliştirdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mühendislik çalışmaları ve geliştirdiği teknolojiler ile fark yaratan Honda, geleceğin teknolojilerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Honda’nın 2017 yılında başlatılarak toplumsal sorunları çözmeye, müşteriler ve toplum için yeni değerler yaratmaya katkıda bulunmak üzere orijinal teknolojilere, fikirlere ve tasarımlara şekil veren yeni iş geliştirme programı Ignition’a ait ikinci bir ticari girişim kurulduğu duyuruldu.

Yeni kurulan Striemo Inc.’in ise "Striemo" adındaki tek kişilik, üç tekerlekli bir elektrikli mikro ulaşım ürünü geliştirdiği açıklandı. "Striemo", kullanıcının dengesini korumasını kolaylaştıran yapısı ile yavaş yürümekten bisiklete binme hızına kadar farklı hız kademeleri sunarak daha az düşme olasılığı ile dengeli bir sürüş sağlıyor. Ağırlık merkezi dengesinin milimetrenin onda birine göre hesaplanan hassas tasarımı ve ‘Striemo’ için geliştirilen orijinal denge destek mekanizması, tek kişilik ulaşım aracının farkını ortaya koyuyor. Yeni tek kişilik ulaşım aracı ‘Striemo’nun 2022 yılı bitmeden Japonya’da, 2023 yılında ise Avrupa’da satışa çıkması hedefleniyor.

- "Striemo'yu insanların günlük yaşamlarında en sık kullandığı ulaşım aracı haline getireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Striemo Inc.'in Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yotaro Mori, ulaşımın eğlenceli faktörlerinden birinin de keşif ve ilk karşılaşmalar olduğunu belirterek, Striemo'yu daha fazla sayıda insanın bu eğlenceyi yaşaması arzusu ve herkesin ayakkabılarını giymek gibi anlık olarak dışarı çıkabileceği bir ulaşım aracı yaratma fikrinden yola çıkarak geliştirdiklerini belirtti. Yotaro Mori, "Striemo, Honda'da motosiklet geliştirme konusundaki deneyimlerimden edindiğimiz ‘insan araştırmaları’ alanındaki bilgi birikimleri ile geliştirilen yeni bir ulaşım aracı. Amacımız, Striemo'yu dünyanın her yerinde insanların günlük yaşamlarında en sık kullandığı ulaşım ürünlerinden biri haline getirmek ve insanların hareket özgürlüğünün tadını çıkaracağı daha iyi bir dünya yaratmak." ifadelerini kullandı.

Honda’nın Kıdemli Genel Müdürü ve Ignition Program Başkanı Shinji Aoyama ise, "Honda'nın mücadeleci bir ruha sahip birçok ortağı bulunuyor. Yeni ticari girişimimiz olan Striemo Inc.’i Ignition programımız aracılığıyla destekleyeceğiz. Honda olarak her zaman inovasyon girişimlerini hızlandırmaya ve iş geliştirme için yeni fikirlere destek olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

- Honda, orijinal teknolojiler ve fikirlere destek için açık inovasyon programı sunuyor

Açıklamaya göre ayrıca, kuruluşundan bu yana orijinal teknolojilere ve fikirlere değer veren Honda, toplumsal sorunları çözmek, müşteriler ve toplum için yeni değerler yaratmak üzerine açık inovasyon vakalarını takip ediyor. Honda’nın yeni girişimler ile arasındaki iş birliğini kolaylaştırmak için tasarladığı Xcelerator adında bir açık inovasyon programı bulunuyor. Bu program, ABD'deki Silikon Vadisi merkezli Honda Innovations Inc. tarafından yönetiliyor. Honda, bu program üzerinden tüm dünyada ileri teknolojilere sahip bir dizi ticari girişimle iş birliği yapıyor. Honda, dış bilgi ile iç görüleri bir araya getirerek ve diğer şirketler ile kurumlarla birlikte hareket ederek yeni değerler yaratmaya ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeryüzü Doktorları Derneği'nden “Kurban Olsun, Sağlık Olsun Kampanyası”Yeryüzü Doktorları Derneği'nden “Kurban Olsun, Sağlık Olsun Kampanyası”
Bursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındıBursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de firari hükümlü yakalandıKayseri'de firari hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Honda

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! "Gülüşü bile annesi"

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! "Gülüşü bile annesi"

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.