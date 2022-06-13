Honda tek kişilik ulaşım aracı "Striemo"yu duyurdu

İSTANBUL (AA) - Honda, 2017 yılında başlatılan yeni iş geliştirme programı Ignition’a ait ikinci ticari girişim olan Striemo Inc.'in kurulduğunu ve "Striemo" adındaki tek kişilik ulaşım aracı elektrikli scooter modeli geliştirdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mühendislik çalışmaları ve geliştirdiği teknolojiler ile fark yaratan Honda, geleceğin teknolojilerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Honda’nın 2017 yılında başlatılarak toplumsal sorunları çözmeye, müşteriler ve toplum için yeni değerler yaratmaya katkıda bulunmak üzere orijinal teknolojilere, fikirlere ve tasarımlara şekil veren yeni iş geliştirme programı Ignition’a ait ikinci bir ticari girişim kurulduğu duyuruldu.

Yeni kurulan Striemo Inc.’in ise "Striemo" adındaki tek kişilik, üç tekerlekli bir elektrikli mikro ulaşım ürünü geliştirdiği açıklandı. "Striemo", kullanıcının dengesini korumasını kolaylaştıran yapısı ile yavaş yürümekten bisiklete binme hızına kadar farklı hız kademeleri sunarak daha az düşme olasılığı ile dengeli bir sürüş sağlıyor. Ağırlık merkezi dengesinin milimetrenin onda birine göre hesaplanan hassas tasarımı ve ‘Striemo’ için geliştirilen orijinal denge destek mekanizması, tek kişilik ulaşım aracının farkını ortaya koyuyor. Yeni tek kişilik ulaşım aracı ‘Striemo’nun 2022 yılı bitmeden Japonya’da, 2023 yılında ise Avrupa’da satışa çıkması hedefleniyor.

- "Striemo'yu insanların günlük yaşamlarında en sık kullandığı ulaşım aracı haline getireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Striemo Inc.'in Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yotaro Mori, ulaşımın eğlenceli faktörlerinden birinin de keşif ve ilk karşılaşmalar olduğunu belirterek, Striemo'yu daha fazla sayıda insanın bu eğlenceyi yaşaması arzusu ve herkesin ayakkabılarını giymek gibi anlık olarak dışarı çıkabileceği bir ulaşım aracı yaratma fikrinden yola çıkarak geliştirdiklerini belirtti. Yotaro Mori, "Striemo, Honda'da motosiklet geliştirme konusundaki deneyimlerimden edindiğimiz ‘insan araştırmaları’ alanındaki bilgi birikimleri ile geliştirilen yeni bir ulaşım aracı. Amacımız, Striemo'yu dünyanın her yerinde insanların günlük yaşamlarında en sık kullandığı ulaşım ürünlerinden biri haline getirmek ve insanların hareket özgürlüğünün tadını çıkaracağı daha iyi bir dünya yaratmak." ifadelerini kullandı.

Honda’nın Kıdemli Genel Müdürü ve Ignition Program Başkanı Shinji Aoyama ise, "Honda'nın mücadeleci bir ruha sahip birçok ortağı bulunuyor. Yeni ticari girişimimiz olan Striemo Inc.’i Ignition programımız aracılığıyla destekleyeceğiz. Honda olarak her zaman inovasyon girişimlerini hızlandırmaya ve iş geliştirme için yeni fikirlere destek olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

- Honda, orijinal teknolojiler ve fikirlere destek için açık inovasyon programı sunuyor

Açıklamaya göre ayrıca, kuruluşundan bu yana orijinal teknolojilere ve fikirlere değer veren Honda, toplumsal sorunları çözmek, müşteriler ve toplum için yeni değerler yaratmak üzerine açık inovasyon vakalarını takip ediyor. Honda’nın yeni girişimler ile arasındaki iş birliğini kolaylaştırmak için tasarladığı Xcelerator adında bir açık inovasyon programı bulunuyor. Bu program, ABD'deki Silikon Vadisi merkezli Honda Innovations Inc. tarafından yönetiliyor. Honda, bu program üzerinden tüm dünyada ileri teknolojilere sahip bir dizi ticari girişimle iş birliği yapıyor. Honda, dış bilgi ile iç görüleri bir araya getirerek ve diğer şirketler ile kurumlarla birlikte hareket ederek yeni değerler yaratmaya ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmaya devam ediyor.

