Honda'dan kışa özel bakım avantajı

İSTANBUL (AA) - Honda, başlattığı özel kış servis kampanyası kapsamında 2017 model ve öncesi otomobillerde yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.

Honda'nın açıklamasına göre, şirketin 11 Aralık'a kadar sürecek kampanyası 2017 model ve öncesi otomobillerde geçerli olacak.

Kampanya tarihleri boyunca kış bakımı yaptırmak isteyenlere özel olarak bakım paketlerine ek tamir, parça ve işçiliklerinde yüzde 20 indirim avantajı sunulacak.

Ayrıca tüm Honda modellerini kapsayan fren disk ve balatalarında sunulan yüzde 30 indirim, motor ve şanzıman takozlarında sunulan yüzde 30 indirim ve CVT yağlarında sunulan yüzde 40'a varan indirim imkanı da Honda yetkili servislerinde bakım kampanyası süresince devam ediyor.

