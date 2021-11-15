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Honda'dan kışa özel bakım avantajı

15.11.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 model ve öncesi otomobillere özel başlatılan ve 11 Aralık'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında yüzde 20 indirim imkanı sağlanıyor

İSTANBUL (AA) - Honda, başlattığı özel kış servis kampanyası kapsamında 2017 model ve öncesi otomobillerde yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.

Honda'nın açıklamasına göre, şirketin 11 Aralık'a kadar sürecek kampanyası 2017 model ve öncesi otomobillerde geçerli olacak.

Kampanya tarihleri boyunca kış bakımı yaptırmak isteyenlere özel olarak bakım paketlerine ek tamir, parça ve işçiliklerinde yüzde 20 indirim avantajı sunulacak.

Ayrıca tüm Honda modellerini kapsayan fren disk ve balatalarında sunulan yüzde 30 indirim, motor ve şanzıman takozlarında sunulan yüzde 30 indirim ve CVT yağlarında sunulan yüzde 40'a varan indirim imkanı da Honda yetkili servislerinde bakım kampanyası süresince devam ediyor.

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