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Honda'nın sınırlı sayıda üretilen Fireblade SP 30. yıl özel serisi Türkiye'de

22.07.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CBR1000RR-R Fireblade SP modeli, 780 bin TL fiyatıyla Türkiye'de satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Honda'nın orijinal Fireblade modelinin 30. yılı anısına özel ürettiği seri Türkiye'de satışa sunuldu.

Honda açıklamasına göre, şirket, ilk kez 1992'de motosikletseverler ile buluşturduğu ve 30 yıl içerisinde ikonik hale gelen Fireblade modelinin anısına özel bir seri sundu.

Cadde yerine pist için geliştirilen CBR1000RR-R Fireblade SP modelinin 30. yılı için tasarlanan özel serisi, sınırlı sayıdaki üretimi ve 780 bin TL'lik fiyatıyla bugün Türkiye yollarına çıktı.

CBR1000RR-R Fireblade SP 30. yıl özel serisi, Honda'nın 1992 yılında satışa sunduğu ilk Fireblade modelinin renk tasarımından sorumlu olan Hiroaki Tsukui tarafından tasarlanan 3 renkli bir boya şemasıyla yollara çıkıyor. HRC logosuyla birlikte ilk Fireblade'den esinlenen grafik boyaması, motosikletin üstün performansını fark ettiriyor.

Özel seri, modern renk şeması ve orijinale sadık "fırça darbesi" öğelerini de tasarımında barındırıyor. Modeldeki mavi arka sele ise renk şemasını tamamlıyor.

- Pistte ve caddelerde geçen 30 yılın anısına özel logo tasarımı

CBR1000RR-R Fireblade SP modelinin ilk çalıştırma anında ekran açılırken görülen "ateş çemberi" animasyonuyla pistte ve caddelerde geçen 30 yıllık performansın anısına özel olarak tasarlanan 30. yıl logosu sürücüyü karşılıyor. Bu logo, modelin 30 yıllık mirasını hatırlatıyor.

Sınırlı sayıda üretilen her motosikletin gidon birleşim yerinde de lazerle işlenmiş türünün tek örneği olduğunun ispatı olan bir seri numara yer alıyor. Akrapovic susturucu üzerine işlenmiş 30. yıl imzası, yakıt deposu kapağı ve akıllı anahtar üzerinde bulunan lazer işli 30. yıldönümü logoları bu modelin Honda tarihindeki önemini vurguluyor.-

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