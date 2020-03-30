Honda'ya Red Dot'tan 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri 2020'de farklı kategorilerde 3 ödülün sahibi oldu.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin en önemli ve en prestijli organizasyonları arasında yer alan Red Dot Tasarım Ödülleri'nin 2020 sonuçları belli oldu.

Honda'nın Honda e modeli Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında "Best of the Best (En İyinin de İyisi)" seçilerek her kategorinin en iyisine verilen büyük ödülün sahibi oldu. Honda e ayrıca, "Akıllı Ürün" kategorisinde Red Dot 2020 ödülünü alırken, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP motosiklet modeli de yine "Akıllı Ürün" kategorisinde yüksek tasarım kalitesi ile Red Dot 2020 ödülüne layık görüldü.

Red Dot Tasarım Ödülleri 2020 kapsamında 3 ayrı ödülün sahibi olan Honda, ürün tasarımı, marka tasarımı ve iletişim tasarımı alanlarındaki mükemmel performansıyla dikkati çekti.

Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında daha önce de birçok ödülün sahibi olan Honda, 2001 yılında S2000 modeli ile 2006 yılında ise Civic modeli ile "Best of the Best" ödülüne layık görüldü.