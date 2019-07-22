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Hongmeng OS işletim sistemini kullanıma açan Huawei, U dönüşü yaptı

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TEKNOLOJİ  | 22.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemi şu an için dünyanın en çok kullanılan yazılımlarından birisi. Şirket bununla rekabet etmek istememiş gibi görünüyor.

Hongmeng OS işletim sistemini kullanıma açan Huawei, U dönüşü yaptı

Birçok kişi, ortaya çıktığından bu yana her zaman Hongmeng OS ile Android işletim sistemlerini karşılaştırıyor. Son olarak uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen testlerde, Android işletim sisteminin %60 daha hızlı olduğu görülmüştü. Şirket için bu rakam pek önemli görülmedi.

Huawei bundan kısa bir süre önce iPhone cep telefonlarında kullanılan iOS işletim sistemini beğendiklerini söylemişti. Hemen ardından Rusya’ya gidip oradaki yaygın kullanılan işletim sistemlerinden birisinin cep telefonlarına entegre edebileceklerini ifade etti. Tüm bunlar Huawei ile ilgili kafa karışıklığını ciddi oranda artırdı.

Huawei-hongmeng-OS-modeli

Son gelinen noktada ise şirketin işi daha da karmaşık hale getirdiğini görüyoruz. Huawei’nin genel müdür yardımcısı Catherine Chen tarafından yapılan açıklamada Hongmeng OS işletim sisteminin cep telefonlarında kullanılmayacağı ifade edildi. Huawei kendi akıllı telefonlarında Android işletim sistemini kullanacak.

Huawei tarafından yapılan bu açıklamadan sonra bu işletim sisteminin ne için oluşturulduğu merak edildi. Şirket yetkilileri kendi işletim sistemlerinin daha çok endüstriyel kullanımlar için tercih edildiğini ifade etti. Peki sizce de Huawei tarafından alınan bu hızlı kararlar kullanıcılarda kafa karışıklığı yaratacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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