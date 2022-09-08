HONOR, metaverse evrenini daha erişilebilir kılmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - HONOR, kültürel mirası teknolojinin gücüyle zenginleştirmek için Gateaway to the Future adında girişim başlattı.

HONOR'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, popüler iki sanatçıdan artırılmış gerçeklik (AR) kullanarak, Hamburg Speicherstadt'ta bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan ikonik simge Wasserschloss'u yaratıcı bir şekilde yeniden tasarlamalarını istedi.

Metaverse ve hibrit turizmin büyümesine artan ilginin somut bir örneği olan proje, insanları kültürel geçmişe daha kapsamlı yollarla bağlamak ve küresel turizmi desteklemek için yapay zeka (AI), artırılmış gerçeklik (AR) ve Mekansal Ses gibi yeniliklerden yararlanarak küresel yaratıcı yeteneklere ilham vermeyi hedefliyor.

HONOR, dijital kültürel gelişime katkıda bulunmak ve dünyanın her yerinden insanlara metaversedeki kültürel hazineleri yeniden hayal etmeleri için ilham vermek amacıyla proje için pilot yer olarak Hamburg'u seçti.

Şirket, projeyi hayata geçirmek için bir AR ve VR geliştirme şirketi olan ARLOOPA ile çalıştı ve ünlü Wasserschloss binasını yaratıcı bir şekilde dönüştüren ünlü sanatçılar Yunuene ve Timo Helgert ile iş birliği yaptı.

Yunuene, “Zamanda Yelken Açma” adını verdiği çalışmasında, deniz lojistiğindeki yeniliğin kendine özgü görsel estetiğiyle zaman içinde nasıl dönüştüğünü göstererek, şehir limanının evrimine işaret etti. Timo Helgert'in “Çiçek Açan Gelecek” adlı çalışması ise Hamburg'un dünyanın en yeşil şehirlerinden biri olarak güzel bitkilerin ve nesli tükenmekte olan türlerin gelişebileceği yeşil bir gelecekte, Wasserschloss'un nasıl görüneceğini yaratıcı bir şekilde hayal ederek daha fütürist bir yaklaşımı benimsedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HONOR CEO'su George Zhao, küresel bir teknoloji şirketi olarak, insanların geçmişten gelen kültürel hazineleri deneyimlemesine ve aynı zamanda geleceğin olanaklarını keşfetmesine olanak tanıyan akıllı cihaz teknolojisini geliştirmek istediklerini belirterek, "Hibrit turizm patlamasına katkıda bulunan, dünya çapında akıllı telefon kullanıcıları için fiziksel deneyimleri artıran AR ve AI teknolojilerinin artık daha fazla kullanıldığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

HONOR bu girişimiyle, küresel turizmdeki toparlanmanın ardından yükselen bir trend olan hibrit turizmin altını çizdi. Wasserschloss'taki AR deneyimleri, dijital ve fiziksel dünyaları bir araya getirerek gezginlerin kültürel mirası yeni bir şekilde deneyimlemelerini sağlıyor.

