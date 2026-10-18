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Honor Win2 AnTuTu testine girdi: İşte aldığı puan

Honor'un Çin'de tanıtacağı yeni akıllı telefonu Honor Win2, bu kez AnTuTu performans testinde ortaya çıktı. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden güç alacak cihaza ait olduğu düşünülen prototip, aktif soğutma fanının da katkısıyla 5,7 milyon puanın üzerinde bir sonuç elde etti.

Honor Win2 AnTuTu testine girdi: İşte aldığı puan
Enes Çırtlık

Honor, yeni akıllı telefonu Win2'yi Çin'de tanıtmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce Geekbench veri tabanında görüldüğü öne sürülen cihazın Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisini kullanacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise aynı model numarasını taşıyan bir prototip, AnTuTu v12 testinde dikkat çekici bir performans sergiledi.

Honor Win2 AnTuTu testine girdi: İşte aldığı puan 1

HONOR WIN2'NİN ANTUTU PUANI ORTAYA ÇIKTI

Honor Win2 olduğu düşünülen BRM-AN00 model numaralı prototip, AnTuTu v12'de toplam 5.702.964 puana ulaştı. Test sonuçları, cihazın işlemci ve grafik performansının yanı sıra bellek ve kullanıcı deneyimi kategorilerindeki puanlarını da gözler önüne serdi.

Honor Win2'nin AnTuTu performans testindeki puan dağılımı şöyle:

  • CPU (işlemci): 1.502.737 puan
  • GPU (grafik birimi): 2.072.221 puan
  • Bellek: 755.729 puan
  • UX (kullanıcı deneyimi): 1.372.277 puan
  • Toplam: 5.702.964 puan

Test sonuçlarının yer aldığı ekran görüntüsü, telefonun bazı teknik özelliklerini de ortaya koyuyor. Buna göre prototipte 185 Hz ekran yenileme hızı, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama kullanılıyor.

Honor Win2 AnTuTu testine girdi: İşte aldığı puan 2

HONOR WIN2'NİN AKTİF SOĞUTMA FANI PERFORMANSA KATKI SAĞLIYOR

Honor Win2 prototipinin yüksek AnTuTu puanına ulaşmasında güçlü işlemcisinin yanı sıra soğutma fanının da katkı sağladığı belirtiliyor.

Cihaz, Qualcomm’un en yeni ve en yüksek performanslı işlemcisi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'yı aktif soğutma fanıyla bir araya getirecek. Bu donanım kombinasyonu göz önüne alındığında, prototipin AnTuTu testinde elde ettiği yüksek puanın şaşırtıcı görünmediği ifade ediliyor.

Honor Win2, 21 Ekim'de Çin'de resmi olarak tanıtılacak.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Honor AnTuTu Benchmark
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