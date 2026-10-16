Honor Win2 Geekbench’te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlar

Listelerde BRM-AN00 model numarası kullanılıyor ve söz konusu prototipte Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemci ile 16 GB RAM’in bir arada olduğu belirtiliyor.

GSMArena'da yer alan habere göre Win2, ilk günden itibaren Android 17 ile çalışacak ve bunun üzerine Honor’un MagicOS 11 arayüzü yüklenecek.

İŞTE HONOR WIN2'NİN GEEKBENCH PUANI

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görülebileceği gibi, Geekbench 6.7.1 testinde cihaz tek çekirdek testinde 4.141, çoklu çekirdek testinde ise 11.514 puan aldı. Ayrı bir Geekbench 6 GPU testinde ise 34.695 puan elde etti.

İlk Honor Win, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ile piyasaya sürülmüştü. Bu yüzden, halefinin Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ile çalışmasının son derece mantıklı olduğu değerlendiriliyor. Geriye kalan soru ise, Win2 RT'nin yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6'yı mı yoksa geçen yılın Snapdragon 8 Elite Gen 5'ini mi kullanacağı.