Honor Win2 serisinin ekran özellikleri belli oldu: Dünyada bir ilk!

Honor, gelecek hafta piyasaya çıkması beklenen Win2 serisi hakkında yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Son açıklama ise doğrudan Honor'dan değil, ekran üreticisi Visionox'tan geldi.

HONOR WIN2 SERİSİNDE DÜNYANIN İLK 2K 185 HZ EKRANI OLACAK

Visionox’un Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre üç model de dünyanın ilk 2K çözünürlüklü ve 185 Hz yenileme hızına sahip ekranını kullanacak.

Bunun yanı sıra panel, 5.000 Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı ve on parmakla dokunma için 520 Hz raporlama hızı da sunacak.

Ekranın dört kenarındaki çerçevelerin genişliği ise 0,93 mm olacak. Ayrıca uzun oyun seanslarında göz konforunu desteklemek amacıyla 5.920 Hz PWM karartma teknolojisi kullanılacak.

Kaynak: GSMArena