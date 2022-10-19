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Hopi, 6 ödülün sahibi oldu

19.10.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hopi, 6 ödülün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Alışveriş uygulaması Hopi, Yedinci Yaşımı Birlikte Kutlayalım mı? kampanyası ile The Hammers Awards’ta 5, Kristal Elma’da ise 1 olmak üzere toplam 6 ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni yaşını kullanıcıları ile kutlamak isteyen Hopi, kampanya kapsamında 13 milyon kullanıcısı için her biri eşsiz dilimlerden oluşan ve NFT mantığı ile hazırlanan dev bir pasta tasarladı.

Uygulamaya girerek kişiye özel tasarlanan pasta dilimini kazanan kullanıcılar, ardından bu dilimle birlikte 60’tan fazla markadan dilediğini seçerek Paracık ve indirim kazanma fırsatı yakaladı.

Hopi, Pazarlamasyon tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye'de pazarlama ekiplerini ödüllendiren tek organizasyon olan The Hammers Awards’ta başvurduğu tüm kategorilerden ödülle döndü.

Şirket En iyi Mobil Pazarlama Takımı ve Bilişim ve Teknoloji sektöründe En İyi Pazarlama Takımı kategorisinde altın, En iyi NFT Takımı, Dijital Platformlarda En İyi Pazarlama Takımı ve E-Ticaret Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı kategorilerinde de gümüş ödüller kazandı.

Hopi, Kristal Elma’da ise Medya Kampanyaları - Hizmet Kategorisi'nde gümüş ödülün sahibi olarak geceyi toplam 6 ödülle kapadı.

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