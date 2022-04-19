Hopi yedinci yaşını 13 milyon dilimli NFT pasta ile kutluyor

İSTANBUL (AA) - Hopi, “Yedinci Yaşımı Birlikte Kutlayalım mı?” kampanyası ile yeni yaşını 13 milyon üyesi için hazırladığı 13 milyon farklı dilimden oluşan dev bir pasta ile kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına sunduğu kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi ile öne çıkan Hopi, 24 Nisan 2022'de yedinci yaşına giriyor.

Yıl dönümünü Hopililer ile kutlamak isteyen şirket, “Yedinci Yaşımı Birlikte Kutlayalım mı?” kampanyasını başlatarak 13 milyon kullanıcısı için her biri "eşsiz" dilimlerden oluşan ve NFT mantığı ile hazırlanan dev bir pasta tasarladı.

16 Nisan-1 Mayıs 2022 arasında geçerli olacak kampanya kapsamında kullanıcılar, Hopi uygulamasına girerek sadece kendilerine özel tasarlanan pasta dilimini kazanıyor ve böylece kampanyaya katılan 60’tan fazla markadan dilediğini seçme şansına sahip oluyor ve seçtiği markanın Hopi’nin yeni yaşına özel kendisi için hazırladığı fırsatlarla buluşuyor.

Hopi 13 milyon pasta dilimi arasına, altın renkli tasarımlarda hazırlanan özel yıldızlı 7 pasta dilimi sakladı. Bu pasta dilimlerini bulan 7 kullanıcıyı, ekstra fırsatlar bekliyor.

- Piksel dünyası, 13 milyon eşsiz NFT pasta diliminde

Açıklamaya göre, kullanıcılarının kişisel beğenisi, ihtiyacı ve tercihleri doğrultusunda harcarken kazandıran uygulama Hopi, doğum günü kampanyasını da kişiselleştirdi.

Marka, süslemesinden renklerine kadar, her biri kullanıcısına özel tasarlanan ve NFT mantığı ile hazırlanan 13 milyon "eşsiz" pasta dilimi yarattı.

Kampanya süresince kullanacağı tüm iletişim dünyasını, popüler bir tasarım diliyle ele aldı ve 8-bit piksel konseptiyle kullanıcılarını şaşırtmayı başardı.

Butiklerin ürünlerini bir araya getiren Hopishop markaları kampanyada yerini alacak.

