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Hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.01.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe son derece zengin bir kelime dağarcığına sahip bir dildir. Öz Türkçe olan kelimelerin yanı sıra farklı dillerden birçok kelimeyi de kabul etmiştir. Dilimize giren kelimeler zaman içinde aldıkları eklerle ya da söyleniş biçimleri ile değişip dönüşmüş ve Türkçeleşmiştir. Farklı kelimelerin bir araya gelmesi ve bu kullanımların kalıplaşmasıyla çeşitli deyimler ve birleşik fiiller türemiştir. Hoş geldin kelimesi de kalıplaşmış deyimlerden birisidir. Peki, hoş geldin basıl yazılır?

Hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizdeki bazı kelimeler iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Bu şekilde bir araya gelen kelimelerden oluşan kelimelere birleşik kelimeler adı verilir. Birleşik kelimeler bu kelimeyi oluşturan kelimelerden ayrı anlama gelen yeni anlamlara karşılık olan kelimelerdir. Ancak bazı kelimeler birleşik kelime olarak düşünülse de bu kelimeler genellikle deyim ya da birleşik fiildir. Örneğin hoş geldin kelimesi birleşik kelime olarak nitelendirilse de aslında bu kelime bir deyimdir ve kalıplaşmıştır. Bir yere gelen kişiyi selamlamak maksadıyla kullanılan bir ifadedir.

Hoş geldin nasıl yazılır?

Hoş geldin kelimesi her ne kadar birleşik kelime gibi düşünülse de aslında bir deyimdir. Kalıplaşmış bir ifadedir. Ancak iki farklı kelimeyle kullanılması nedeniyle yazımı sıklıkla karıştırılır ve birleşik kelime olarak düşünülür. Hoş geldin yazımı bazı yerlerde ayrı bazı yerlerde de bitişik şekildedir. Bu farklılık "Hoş geldin bitişik mi yazılır?" sorusunu doğurur.

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Hoş geldin ayrı mı yazılır?

Hoş geldin yazımı genel olarak karıştırılır. Hoş geldin yazımı ekseriyetle "hoşgeldin" şeklinde olsa da bu bitişik yazım yanlıştır. Hoş geldin TDK yazım kuralları doğrultusunda ayrı yazılması gereken bir kelimedir Dolayısıyla hoş geldin doğru yazılışı "hoş geldin" şeklinde olmalıdır. Hoş geldin kelimesinin birleşik yazımı yankış bir kullanım olacaktır. Hoş geldin kelimesinin doğru kullanımı için birkaç örnek cümle şu şekildedir:

  • Geleli kaç saat oldu kimseden bir “hoş geldin” duyamadık!
  • Bana bir “hoş geldin”i çok gören insanın yüzüne bile bakmam.
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