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Birçok nasıl yazılır? Birçok ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.01.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimelerin nasıl yazılması gerektiği ve noktalama işaretlerinin nasıl kullanacağı gibi konularda dilimizin doğru kullanımına dair her şey Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan kılavuzda belirtilmiştir . “Birçok” gibi iki sözcükten oluşan birleşik kelimelerin nasıl yazıldığı, ayrı mı ya da birleşik şekilde mi yazılması gerektiği konusunda birçok kişinin kafası karıştırır. Türkçenin doğru kullanılabilmesi adına imla kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Peki, birçok nasıl yazılır?

Birçok nasıl yazılır? Birçok ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanımlamaya göre birçok kelimesi, “sayısı belirsiz olan, birden çok olan” anlamında sıfat olarak kullanılır. Birçok kelimesinin doğru yazılışı karıştırılan kelimelerden birisidir. Kimileri ayrı olarak yazarken kimileri birleşik olarak yazsa da her kelimenin doğru yazımı TDK tarafından hazırlanan sözlüklerde ve kılavuzlarda belirtilmiştir. Özellikle de birleşik kelimelerin yazımı konusunda çoğu kişi hataya düşebiliyor. Kelimenin yazılışını doğru olarak kullanmak isteyen kişiler sözlüklerde veya yazım kuralları kılavuzlarını araştırıyor. Sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında en çok merak edilen ve karıştırılan kelimelerin bitişik ya da ayrı yazılması gerekenler olduğu söylenebilir.

Birçok nasıl yazılır?

Dilimizde iki kelimenin yan yana gelerek yeni bir kelime oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl kullanılması gerektiği çok fazla kafa karıştan bir konudur. Türkçeyi imla kurallarına uygun bir şekilde kullanmak hem sosyal olarak hem de profesyonel hayatta oldukça önemlidir. Günlük hayatta da çok fazla kullanılan birçok yazımı merak edilen sözcükler arasında yer alır. Birçok yazımı, birleşik bir kelime olduğu için sıklıkla karıştırılır ve kimi zamana ayrı kimi zaman da bitişik yazılır. Birçok TDK tarafından belirlenen yazım kurallarına göre ayrı yazılmaz. Birleşik kelimelerde belirsizlik sıfat ve zamirleri kullanılıyorsa gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.

Birçok bitişik mi yazılır?

Türkçede kelimelerin her zaman bir tane doğru kullanımı bulunur. Buna göre herhangi bir kelimenin doğru yazımını bilmeden farklı şekillerde yazmak uygun değildir. Birçok kelimesinin doğru yazılışı TDK tarafından belirtilmiştir. Birçok bitişik olarak yazılır. Her ne kadar birleşik kelimelerde iki kelime ya da ikinci kelime anlam değişikliğine uğramıyorsa o kelime ayrı yazılsa da birçok gibi bazı kelimelerin yazımı kalıplaştığı ve gelenekleştiği için bitişik yazılır. Birçok doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Birçok (doğru kullanım)
  • Bir çok (hatalı kullanım)

Birçok ayrı mı yazılır?

Birçok kelimesi Türkçede sıfat olarak kullanılan bir sözcüktür. Bunun gibi kelimelerin doğru yazımına TDK yazım kılavuzu veya TDK Genel Türkçe Sözlük'ünden ulaşabilmek mümkündür. Bu durumda birçok doğru yazılışı “birçok” şeklinde yani bitişik olarak yazılmasıdır. Genellikle birleşik kelimelerde iki ya da bir kelimenin anlamı değişmiyorsa o kelime grubu ayrı yazılır. Birçok kelimesinde de bir ve çok kelimeleri anlam değişimine uğramasa da gelenekselleştiği için bitişik yazışır. Birçok kelimesinin örnek kullanımları aşağıdaki gibidir:

  • Sigaranın birçok zararı bulunmaktadır.

  • Depremden dolayı birçok insan mağdur oldu.


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