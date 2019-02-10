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Houston Rockets 112 - 117 Oklahoma City Thunder

NBA HABERLERİ  | 10.02.2019 10:43 | Son Güncelleme

Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 117-112 kazandıkları Houston Rockets maçında üst üste 9. "triple double"ını yaparak Wilt Chamberlain'a ait NBA rekorunu egale etti.

Houston Rockets 112 - 117 Oklahoma City Thunder

Batı Konferansı'nın iddialı takımları Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasındaki mücadeleyi, misafir Thunder 117-112 kazandı. Son 10 maçının 9'unu kazanan Thunder'da Paul George, ürettiği 45 sayı ve 11 ribauntla galibiyette başrol oynadı.

Karşılaşmayı 21 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle tamamlayan Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, peş peşe 9. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Wilt Chamberlain'in 1968'de kırdığı rekora ortak oldu.

JAMES HARDEN'IN 42 SAYISI YETMEDİ
Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 42 sayı kaydederek arka arkaya 29. maçında 30 veya üstünde sayı atmayı başardı. Chris Paul'ün 18 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Kenneth Faried'in 17 sayı, 12 ribauntluk performansı da mağlubiyeti önleyemedi.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın konuk ettiği Orlando Magic'e 103-83 yenildiği maçta, 2 sayı ve 7 ribaunt üretti.

SONUÇLAR
Utah Jazz-San Antonio Spurs: 125-105
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 105-90
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 120-129
New York Knicks-Toronto Raptors: 99-104
Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 112-123
Chicago Bulls-Washington Wizards: 125-134
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 99-90
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-117
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 83-103

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Anahtar Kelimeler:
houston rockets oklahoma city thunder paul george Russell Westbrook NBA

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