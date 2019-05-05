Houston Rockets serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'ı 126-121 yenen Houston Rockets, seriyi 2-1'e getirdi.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Houston Rockets, 2-0 geride olduğu konferans yarı final serisinin 3. karşılaşmasında, son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors'ı ağırladı. Rockets, normal süresi 112-112 biten mücadeleyi, uzatma sonunda 126-121 kazanarak serideki ilk galibiyetini aldı. Rockets'ta James Harden 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Eric Gordon 30 sayı ve Chris Paul 14 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üretti.
Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, 46 sayı ve 6 asistle sahanın en skoreri oldu. Draymond Green de 19 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı. Serinin 4. maçı da Houston'da oynanacak.
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