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Houston Rockets serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi

NBA HABERLERİ  | 05.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

Houston Rockets, ilk 2 maçta yenildiği Golden State Warriors'ı evinde 126-121 mağlup ederek NBA Batı Konferansı yarı finalinde durumu 2-1 yaptı.

Houston Rockets serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'ı 126-121 yenen Houston Rockets, seriyi 2-1'e getirdi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Houston Rockets, 2-0 geride olduğu konferans yarı final serisinin 3. karşılaşmasında, son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors'ı ağırladı. Rockets, normal süresi 112-112 biten mücadeleyi, uzatma sonunda 126-121 kazanarak serideki ilk galibiyetini aldı. Rockets'ta James Harden 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Eric Gordon 30 sayı ve Chris Paul 14 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üretti.

Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, 46 sayı ve 6 asistle sahanın en skoreri oldu. Draymond Green de 19 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı. Serinin 4. maçı da Houston'da oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
houston rockets golden state warriors NBA

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