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HoYeon Jung Squid Game'de rol aldı! Takipçi sayısı üç haftada 15 milyona çıktı

09.10.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in son günlerdeki popüler dizisi Squid Game'de rol alan HoYeon Jung, Instagram'da üç hafta içinde 15 milyon Instagram takipçisi kazandı.

HoYeon Jung Squid Game'de rol aldı! Takipçi sayısı üç haftada 15 milyona çıktı

Dizi yayınlandığından beri Jung Ho-yeon Instagram’da en çok takip edilen Koreli aktris oldu.

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Dizinin 17 Eylül’de yayınlanmasından bu yana, HypeAuditor’un istatistiğine göre oyuncunun takipçi sayısı 410.000’den 15 milyona çıktı.

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Distopik drama Squid Game’de Jung, sınırda sıkışıp kalan aile üyelerini kurtarmak için para kazanmaya çalışan Kuzey Koreli bir sığınmacıyı oynuyor.

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Seul doğumlu güzel oyuncunun Instagram hesabında fotoğraf çekimlerinden, tasarım kıyafetler içerisindeki fotoğrafları yer alıyor.

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Oyuncunun paylaştığı son fotoğraflar 8 milyon, 7 milyon, 10 milyon beğenmeye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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