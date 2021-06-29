HSK 2021 Nisan dönemi terfi çalışmasını tamamladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu 2. Dairesi, 3 bin 332 hakim ve cumhuriyet savcısını ilgilendiren 2021 Nisan dönemi terfi çalışmasını sonuçlandırdı.
HSK 2. Dairesinin tamamlanan 2021 Nisan dönemi terfi çalışmalarına göre, 129 hakim ve cumhuriyet savcısı birinci sınıfa ayrıldı, 236 hakim ve cumhuriyet savcısı birinci sınıf oldu.
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