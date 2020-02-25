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Huawei AppGallery'nin aylık 400 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.02.2020 10:14 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei AppGallery'nin güvenli ve güvenilir bir mobil uygulama ekosistemi oluşturma vizyonunu açıkladı - Kullanıcılarına yeni bir alternatif sağlayan Huawei'nin resmi uygulama mağazası Huawei AppGallery, dünya çapında ana uygulama ve hizmetleri kapsayan aylık 400 milyon aktif kullanıcısı ile 170'ten fazla ülkede ve bölgede kullanılıyor - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu: - "Huawei AppGallery'de en katı gizlilik ve siber güvenlik çözümlerine sahibiz"

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin resmi uygulama mağazası Huawei AppGallery, dünya çapında ana uygulama ve hizmetleri kapsayan aylık 400 milyon aktif kullanıcısı (MAU) ile 170'ten fazla ülkede ve bölgede kullanılıyor.

Huawei, Huawei AppGallery'nin güvenli ve güvenilir bir mobil uygulama ekosistemi oluşturma vizyonunu açıkladı.

Kullanıcılarına yeni bir alternatif sağlayan Huawei'nin resmi uygulama mağazası Huawei AppGallery, dünya çapında ana uygulama ve hizmetleri kapsayan aylık 400 milyon aktif kullanıcısı ile 170'ten fazla ülkede ve bölgede kullanılıyor.

Tüketiciler giderek çeşitli senaryolarda birden fazla cihaz kullanıyor ve mobil uygulamalar, daha zengin, hiper bağlantılı deneyimin anahtarı durumuna geliyor. Bu nedenle Huawei, daha akıllı uygulamalara olan talebin artmaya devam edeceğine ve bu büyük değişikliği sağlamak için ön planda olmak gerektiğine inanıyor.

Huawei, dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcıya sahip ve bu kullanıcı tabanı ekosistemin gelişimi için sağlam bir temel oluşturuyor. Huawei, çeşitli yazılım ve donanım yeteneklerini kullanıma açan HMS Core ile birlikte kullanıcılar için en iyi ve yenilikçi uygulama deneyimini sunuyor.

Huawei, ekosistem mühendisliği konusunda 3 binden fazla mühendise yatırım yaptı. Şirket ayrıca, dünya çapındaki geliştiriciler için tek noktadan operasyonel destek ve yenilikçiliği teşvik etmek için "Shining-Star" programı altında fon sağlıyor.

Huawei AppGallery, geliştirici gerçek adı doğrulaması ve güvenli uygulama operasyonu için 4 adımlı inceleme işlemi de dahil olmak üzere tam döngü güvenlik ve korumayı bünyesinde barındırıyor. Tüm uygulamalar, geliştiricilerin uygulamalarının kötü amaçlı etkinliklerden korunmasını önlemek için katı bir doğrulama testinden geçiyor. Çocuklar için güvenli bir ortam oluşturmak ve yaş aralıklarına uygun olmayan uygulamaları filtrelemek için yaş derecelendirme sistemi de bulunuyor.

AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için en üst düzeyde doğrulama uyguluyor. Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler asla Huawei cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor. EMUI, kullanıcıların uygulamaların izinleri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Daha da önemlisi, tüm kullanıcı verileri anonimleştiriliyor ve her kullanıcının bölgesine karşılık gelen sunucularda yerel olarak depolanıyor.

Huawei, hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların HMS'e dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor. Huawei AppGallery, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulamaları bölümlere ayırıyor. Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa tek yapmaları gereken uygulama adını istek listesine göndermek. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

Huawei ayrıca kaliteli uygulamalar sunarak en iyi kullanıcı deneyimini yaratıyor. Huawei, kullanıcılarına en doğru ve güncel haberleri sunmak için İngiltere'nin en büyük medya şirketlerinden olan News UK ile iş birliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen News UK Baş Teknoloji Sorumlusu Christina Scott, "Huawei ile uzun vadeli bir ortaklık yaptık. Yapabileceğimiz çok daha fazla yenilik olduğunu hissediyorum ve bu cihazlarda müşteri deneyimlerini gerçekten çok ileriye taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu de kontrol altındaki gizliliğin her zaman felsefelerinin kalbinde yer aldığını belirterek, "Ürünlerimizin tüm aşamalarında gizlilik korumasını ve siber güvenliği tüm ticari faaliyetlerimizin öncelikleri olarak kabul diyoruz. Ayrıca, Huawei AppGallery'de en katı gizlilik ve siber güvenlik çözümlerine sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

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