Huawei dijital dönüşüm turunun Türkiye bölümü başlıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei’nin dijitalleşme alanında sunduğu ürün ve servislerinin sergilendiği bir TIR’la gerçekleştirilen tur, 27 Temmuz-11 Ağustos'ta Türkiye’de düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav Ülkeleri Kurumsal İş Grubu, bu yılki ICT Roadshow 2022 etkinliğinin ana temasını, “Yeni Değerlere Doğru Dijital Dönüşüm” olarak belirledi. Etkinliğin Türkiye ayağı ise 27 Temmuz’da başlıyor.

Tura katılan ziyaretçiler, Huawei’nin güncel ürün ve çözümleri arasında yer alan tam kablosuz akıllı kampüs ağı, tam yığın veri merkezleri ile istikrarlı ve güvenilir bulut bilişim servislerini keşfedecek.

Huawei ayrıca eğitim, e-devlet, finans, mobil operatörler ve enerji endüstrileri için en yeni çözümlerini yine bu organizasyonda sunacak. Katılımcılar, tanıtım turunda Huawei’in uzman ekipleriyle görüş alışverişinde bulunma ve Huawei ürünlerini ilk elden deneme şansı da elde edecek.

Huawei, teknolojinin çevreci değerlerle de örtüşmesi gerektiği fikriyle hareket ederek, teknoloji turuna doğayı korumaya yönelik teknoloji odaklı projeler de ekledi. Bu projeler aynı zamanda, Huawei'in 2019'da başlattığı uzun soluklu bir dijital sosyal sorumluluk girişimi olan TECH4ALL çatısı altında, Avrupa çapında uygulanıyor. Şu ana kadar bu projeler sayesinde, biyolojik çeşitlilik özelinde birçok olumlu sonuç elde edildi.

- TIR iki haftada dört şehri ziyaret ediyor

Dijital dönüşüm TIR’ının Türkiye’deki ilk durağı, 27-28 Temmuz'da Ankara’da Bilkent Üniversitesi kampüsü olacak. Üniversitenin toplantı salonunda veri merkezi, akıllı kampüs şebekeleri, bulut hizmetleri gibi başlıklarda düzenlenecek toplantıların ardından katılımcılar, dijital dönüşüm alanında ürün ve servislerin sergilendiği TIR’ı ziyaret edecek.

2-3 Ağustos’ta İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde, 8 Ağustos’ta İzmir Ege Üniversitesi kampüsünde devam edecek tur, 11 Ağustos’ta Antalya Akdeniz Üniversitesi ziyaretiyle sona erecek. Kurumlara yönelik dijital dönüşüm servislerine ve çözümlerine İlgi duyanlar; https://e.huawei.com/tr/special\_topic/event/2022q1/2206-CEE-roadshow-turkey linkinden online kayıt olarak tura katılabilecek.

Huawei Kurumsal İş Grubu, bir yandan da yerel bilişim yeteneklerini geliştirmeyi ve bilişim sektörüne yönelik ilgiyi artırmayı hedefliyor. Huawei Bilişim Akademisi (Huawei ICT Academy), kapsamında bilişim alanındaki profesyoneller ve öğrenciler bir araya geliyor ve katılımcı öğrenciler, mesleki anlamda kendilerine fayda sağlayacak eğitimler alıyor.

Türkiye’de halen 24 üniversitede yaklaşık 2 bin 300 öğrenci bu eğitimlerden faydalanıyor.

- “Yerel bilişim yeteneklerini artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav Ülkeleri Kurumsal İş Grubu Başkanı Song Wenqi, "Bu tanıtım turuyla, dijital dönüşüm yolculuğumuza devam etmek için gereken temel ürün ve çözümleri paylaşmayı amaçlıyoruz.

Bunun yanı sıra, gelişime yönelik fikir tartışmalarını teşvik etmek, bilgiyi paylaşmak ve herkese gelecekte neler olacağı hakkında bir bakış açısı sunabilmek de yine amaçlarımız arasında. Huawei, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki işletmelerin büyümesini aktif olarak desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

