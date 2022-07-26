YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Huawei dijital dönüşüm turunun Türkiye bölümü başlıyor

Huawei dijital dönüşüm turunun Türkiye bölümü başlıyor

26.07.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav Ülkeleri Kurumsal İş Grubu Başkanı Song Wenqi: - "Bu tanıtım turuyla, dijital dönüşüm yolculuğumuza devam etmek için gereken temel ürün ve çözümleri paylaşmayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Huawei’nin dijitalleşme alanında sunduğu ürün ve servislerinin sergilendiği bir TIR’la gerçekleştirilen tur, 27 Temmuz-11 Ağustos'ta Türkiye’de düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav Ülkeleri Kurumsal İş Grubu, bu yılki ICT Roadshow 2022 etkinliğinin ana temasını, “Yeni Değerlere Doğru Dijital Dönüşüm” olarak belirledi. Etkinliğin Türkiye ayağı ise 27 Temmuz’da başlıyor.

Tura katılan ziyaretçiler, Huawei’nin güncel ürün ve çözümleri arasında yer alan tam kablosuz akıllı kampüs ağı, tam yığın veri merkezleri ile istikrarlı ve güvenilir bulut bilişim servislerini keşfedecek.

Huawei ayrıca eğitim, e-devlet, finans, mobil operatörler ve enerji endüstrileri için en yeni çözümlerini yine bu organizasyonda sunacak. Katılımcılar, tanıtım turunda Huawei’in uzman ekipleriyle görüş alışverişinde bulunma ve Huawei ürünlerini ilk elden deneme şansı da elde edecek.

Huawei, teknolojinin çevreci değerlerle de örtüşmesi gerektiği fikriyle hareket ederek, teknoloji turuna doğayı korumaya yönelik teknoloji odaklı projeler de ekledi. Bu projeler aynı zamanda, Huawei'in 2019'da başlattığı uzun soluklu bir dijital sosyal sorumluluk girişimi olan TECH4ALL çatısı altında, Avrupa çapında uygulanıyor. Şu ana kadar bu projeler sayesinde, biyolojik çeşitlilik özelinde birçok olumlu sonuç elde edildi.

- TIR iki haftada dört şehri ziyaret ediyor

Dijital dönüşüm TIR’ının Türkiye’deki ilk durağı, 27-28 Temmuz'da Ankara’da Bilkent Üniversitesi kampüsü olacak. Üniversitenin toplantı salonunda veri merkezi, akıllı kampüs şebekeleri, bulut hizmetleri gibi başlıklarda düzenlenecek toplantıların ardından katılımcılar, dijital dönüşüm alanında ürün ve servislerin sergilendiği TIR’ı ziyaret edecek.

2-3 Ağustos’ta İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde, 8 Ağustos’ta İzmir Ege Üniversitesi kampüsünde devam edecek tur, 11 Ağustos’ta Antalya Akdeniz Üniversitesi ziyaretiyle sona erecek. Kurumlara yönelik dijital dönüşüm servislerine ve çözümlerine İlgi duyanlar; https://e.huawei.com/tr/special\_topic/event/2022q1/2206-CEE-roadshow-turkey linkinden online kayıt olarak tura katılabilecek.

Huawei Kurumsal İş Grubu, bir yandan da yerel bilişim yeteneklerini geliştirmeyi ve bilişim sektörüne yönelik ilgiyi artırmayı hedefliyor. Huawei Bilişim Akademisi (Huawei ICT Academy), kapsamında bilişim alanındaki profesyoneller ve öğrenciler bir araya geliyor ve katılımcı öğrenciler, mesleki anlamda kendilerine fayda sağlayacak eğitimler alıyor.

Türkiye’de halen 24 üniversitede yaklaşık 2 bin 300 öğrenci bu eğitimlerden faydalanıyor.

- “Yerel bilişim yeteneklerini artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav Ülkeleri Kurumsal İş Grubu Başkanı Song Wenqi, "Bu tanıtım turuyla, dijital dönüşüm yolculuğumuza devam etmek için gereken temel ürün ve çözümleri paylaşmayı amaçlıyoruz.

Bunun yanı sıra, gelişime yönelik fikir tartışmalarını teşvik etmek, bilgiyi paylaşmak ve herkese gelecekte neler olacağı hakkında bir bakış açısı sunabilmek de yine amaçlarımız arasında. Huawei, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki işletmelerin büyümesini aktif olarak desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Varank, İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali programında öğrencilerle buluştuBakan Varank, İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali programında öğrencilerle buluştu
Kayseri'de 13. kattan düşen kadın öldüKayseri'de 13. kattan düşen kadın öldü
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandıBursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandı
Anahtar Kelimeler:
Huawei

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:47
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:34
Yatsı
22:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Flora Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bursa'daki görüntüler kan dondurmuştu! Perde arkası

Bursa'daki görüntüler kan dondurmuştu! Perde arkası

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.