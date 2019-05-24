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Huawei, Kirin işlemcisini üretemeyecek hale gelecek

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TEKNOLOJİ  | 24.05.2019 09:32 | Son Güncelleme

Çinli Huawei darbe üzerine darbe yemeye devam ediyor. Google, Microsoft, Qualcomm, Intel ve Broadcom derken şimdi de en önemli darbe ARM cephesinden geldi. İngiltere menşeli firma olan ARM, bünyesindeki birçok lisansı Amerika’ya borçlu. Amerika böyle bir karar aldığı için ARM da bu furyaya ister istemez katılmak zorunda kaldı.

Huawei, Kirin işlemcisini üretemeyecek hale gelecek

ARM firması şimdiye kadar gördüğünüz tüm mobil yonga setlerinin mimarisini oluşturuyor. ARM’ın elindeki patentler sayesinde Apple, Samsung ve Huawei gibi firmalar kendi yonga setlerini geliştirebiliyor. Yani ARM yonga setini üretmek yerine gerekli tüm dokumanı verip başkalarına ürettiyor.

Bugün ise ARM’ın, çalışanlarına ABD’denin Huawei’ye uyguladığı yaptırımlara destek vermelerini ve tüm aktif sözleşmeleri, destek haklarını ve bekleyen sözleşmeleri durdurma talimatı verdiği söyleniyor.

ARM’ın Huawei’ye uygulayacağı yaptırım, firmaya Google’ın yaptırımından daha fazla zarara sokacaktır. Huawei yakın zamanda sadece mobil değil diğer alanlarda da kendi yonga setlerini geliştirmeye hazırlanıyordu. Eğer ARM’ın patentlerini kullanamaz hale gelirlerse Huawei’nin tüm işleri sallantıya girebilir.

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huawei Google

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