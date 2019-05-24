Huawei, Kirin işlemcisini üretemeyecek hale gelecek

ARM firması şimdiye kadar gördüğünüz tüm mobil yonga setlerinin mimarisini oluşturuyor. ARM’ın elindeki patentler sayesinde Apple, Samsung ve Huawei gibi firmalar kendi yonga setlerini geliştirebiliyor. Yani ARM yonga setini üretmek yerine gerekli tüm dokumanı verip başkalarına ürettiyor.

Bugün ise ARM’ın, çalışanlarına ABD’denin Huawei’ye uyguladığı yaptırımlara destek vermelerini ve tüm aktif sözleşmeleri, destek haklarını ve bekleyen sözleşmeleri durdurma talimatı verdiği söyleniyor.

ARM’ın Huawei’ye uygulayacağı yaptırım, firmaya Google’ın yaptırımından daha fazla zarara sokacaktır. Huawei yakın zamanda sadece mobil değil diğer alanlarda da kendi yonga setlerini geliştirmeye hazırlanıyordu. Eğer ARM’ın patentlerini kullanamaz hale gelirlerse Huawei’nin tüm işleri sallantıya girebilir.

