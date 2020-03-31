Huawei MateBook D 14 Türkiye'de satışa sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, güncellenen özellikleri ve tasarımıyla öne çıkan MateBook D 14'ü Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genç tüketiciler için tasarlanan en yeni 14 inçlik Huawei MateBook D 14 dizüstü bilgisayar, Huawei Share özelliğiyle oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar birçok ihtiyacı karşılayan, platformlar arası deneyim sunuyor.

Hafif kasa, FullView ekran, performans ve tasarımının yanı sıra bir dizi yeni özelliğe sahip Huawei MateBook D 14, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıtıyor.

MateBook ailesiyle uyumlu olan Huawei MateBook D 14, 4,8 mm kalınlığında ince çerçeve ekranıyla yüzde 84 ekran-gövde oranı sağlıyor.

MateBook D 14, performans sunmak için AMD Ryzen işlemci kullanıyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip bilgisayar, önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.