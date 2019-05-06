Mynet Trend

Huawei P Smart Z’nin fiyatı belli oldu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 06.05.2019 09:12 | Son Güncelleme

Bilindiği üzere Huawei bir süredir pop-up kameraya sahip yeni bir model üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde tüm özellikleri sızdırılan P Smart Z’in 210 euro civarında bir etikete sahip olacağı iddia edilmişti.

Huawei P Smart Z’nin fiyatı belli oldu

Fakat geçtiğimiz gün Amazon İtalya’da listelenen telefonun etiket fiyatı beklenenin bir tık üzerinde diyebiliriz. P Smart Z fiyatı ile ilgili bilgi vermeden önce telefonun özelliklerini tekrardan anımsatalım.

Çinli üreticinin orta segmentteki yeni modeli Kirin 710 yonga setinden güç alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 64GB.

1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekranla gelen telefon uçtan uca çentiksiz bir tasarıma sahip. Buna rağmen çerçeveler biraz kalın olduğu için ekran gövde oranı yüzde 86.9 dolaylarında kalmış.

Arka tarafında dikey olarak konumlandırılan 16MP + 2MP’lik çift ana kamera modülü yer alırken, ön tarafında pop-up soketine gizlenmiş 16MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
4000 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir pilden beslenen P Smart Z, kutudan ilk çıktığında EMUI 9 destekli Android Pie ile çalışacak.

Amazon İtalya, P Smart Z fiyatı için 279 euro’luk bir etiket belirlemiş. Muhtemelen bu telefonun ülkemizdeki fiyatı 3000TL civarında olacaktır.

Orta segment HTC modeli performans testinde ortaya çıktı

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptıKocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Samsung kolları sıvadı! Müthiş özellik...Samsung kolları sıvadı! Müthiş özellik...
LG G8 ThinQ gerçek anlamda ne kadar dayanıklıLG G8 ThinQ gerçek anlamda ne kadar dayanıklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei P Smart Z P Smart Z fiyatı

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Bugüne dikkat! Çok önemli uyarılar geldi

Bugüne dikkat! Çok önemli uyarılar geldi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Y9 Prime 2019’un pop-up kamerayla geleceği ortaya çıktı

Y9 Prime 2019’un pop-up kamerayla geleceği ortaya çıktı

Akıllı telefon sektöründe son durum

Akıllı telefon sektöründe son durum

Honor 20 Pro delikli ekran tasarımına sahip olacak

Honor 20 Pro delikli ekran tasarımına sahip olacak

Vivo S1’in Pro modeli ortaya çıktı

Vivo S1’in Pro modeli ortaya çıktı

Redmi’nin yeni amiral gemisi gözüktü

Redmi’nin yeni amiral gemisi gözüktü

İşte Huawei Mate 30 özellikleri!

İşte Huawei Mate 30 özellikleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.