Huawei P Smart Z’nin fiyatı belli oldu

Fakat geçtiğimiz gün Amazon İtalya’da listelenen telefonun etiket fiyatı beklenenin bir tık üzerinde diyebiliriz. P Smart Z fiyatı ile ilgili bilgi vermeden önce telefonun özelliklerini tekrardan anımsatalım.

Çinli üreticinin orta segmentteki yeni modeli Kirin 710 yonga setinden güç alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 64GB.

1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekranla gelen telefon uçtan uca çentiksiz bir tasarıma sahip. Buna rağmen çerçeveler biraz kalın olduğu için ekran gövde oranı yüzde 86.9 dolaylarında kalmış.

Arka tarafında dikey olarak konumlandırılan 16MP + 2MP’lik çift ana kamera modülü yer alırken, ön tarafında pop-up soketine gizlenmiş 16MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

4000 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir pilden beslenen P Smart Z, kutudan ilk çıktığında EMUI 9 destekli Android Pie ile çalışacak.

Amazon İtalya, P Smart Z fiyatı için 279 euro’luk bir etiket belirlemiş. Muhtemelen bu telefonun ülkemizdeki fiyatı 3000TL civarında olacaktır.

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